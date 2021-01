Selvom der ånder fred og ro på gaderne i Washington D.C. få dage efter stormløbet mod Kongressen, så er stemningen i de politiske kontorer højspændt.

Der arbejdes i disse dage og timer intenst fra flere sider på at få bragt de ansvarlige til ansvar. Ikke mindst præsident Donald Trump.

En række topdemokrater med lederen i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og lederen i Senatet, Chuck Schumer, i spidsen har offentligt sagt, at de ønsker at få bragt præsidenten for en rigsretssag.

Den assisterende speaker i Repræsentanternes Hus, kongresmedlemmet Kathrine Clark fra Massachusetts, sagde i et intenst interview med CNN fredag, at de første skridt mod en rigsretssag allerede er i gang.

»Der er nogle tekniske ting, som vi skal igennem først. Men vi regner med at kunne starte en rigsretssag i Repræsentanternes Hus i midten af næste uge,« sagde Kathrine Clark.

»Donald Trump er en forræder. Og vi bliver nødt til at gøre det her for at redde vores demokrati. Fem personer er døde efter et angreb på Kongressen. Det skal have konsekvenser,« lød det videre fra en ophidset Clark.

Da hendes udtalelser faldt på direkte tv, var der kun 12 dage til, at Donald Trump endegyldigt forlader Det Hvide Hus 20. januar.

Dermed har demokraterne mere end travlt, hvis en rigsretssag mod præsidenten skal indledes.

Det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Kathrine Clark.

Men Clark regner med, at Repræsentanternes Hus – der er kontrolleret af netop demokraterne – vil kunne være klar til at stemme om en rigsretssag i den kommende uge.

Går den igennem, skal sagen afgøres i Senatet, der kontrolleres af republikanerne.

Sidste gang Donald Trump var for en rigsretssag i Senatet i 2019 anklaget for magtmisbrug og modarbejdelse af Kongressen, blev han på kort tid frikendt.

Men det er ikke sikkert, det vil gå sådan denne gang.

Præsident Trump er nemlig voldsomt upopulær i sit eget parti, hvor flere topfolk med senatsleder Mitch McConnell i spidsen har givet præsidenten en stor del af skylden for, at hundredvis af Trump-støtter onsdag invaderede Kongressen i et stormløb, der indtil videre har resulteret i fem dødsfald.

Endnu har meget få republikanere offentlig sagt, at de vil støtte op om en rigsretssag mod Trump.

Men flere fortæller de førende medier i USA, at de vil overveje det på det kraftigste, når de ser det endelige anklageskrift, som formentlig vil indeholde anklager om tilskyndelse til vold og tilskyndelse til at invadere offentlige bygninger samt tilskyndelse til hærværk.

Siden invasionen af Kongressen 6. januar har reaktionerne mod Donald Trump været voldsomme fra begge de politiske fløje.

Donald Trump ved det vælgermøde i Washington D.C., der siden førte til stormløbet på Kongressen. Foto: SHAWN THEW

Og i Trumps egen regering har to ministre indtil videre sagt deres job op som reaktion på præsidentens handlinger, som mange mener førte til stormløbet på Kongressen.

De to ministre er transportminister Elaine Chao og uddannelsesminister Betsy DeVos.

I Washington D.C.s gader – og specielt omkring Kongressen – har myndighederne valgt ikke at tage nogen chancer.

Torsdag og fredag begyndte man at sætte permanente hegn op rundt om Capitol Hill.

Det vil ikke blive taget ned før efter Joe Bidens indsættelse 20. januar.