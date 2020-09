Den danske sangerinde, blogger og konspirationsteoretiker Saszeline Dreyer ville nok føle sig hjemme blandt Trump-fans i USA.

»Jeg ved ikke, hvem Saszeline er. Men hun må være én af os,« siger Trump-vælger Deb, som B.T. møder til Trump-fest i staten Michigan.

Deb, der ikke vil have sit efternavn i avisen, lægger tryk på første stavelse af S.O.A.P.-stjernens navn, så det danske SaszeLINE, bliver til SAszeline, hvor de fire sidste bogstaver udtales som en amerikansk linje - line.

Men trods de to forskellige udtalelser har Deb og Saszeline tydeligvis noget vigtigt tilfælles: en smag for sammensværgelseteorier af alle slags.

Begge kvinder med adresse på hver sin side af jordkloden mener således, at der er noget lunkent ved hele coronakrisen.

Og de mener begge, at den amerikanske mangemilliardær og Microsoft-stifter Bill Gates har alt andet end rent mel i posen.

»De er slet ikke interesseret i at kurere nogen virus. Virussen eksisterer ikke,« siger Deb og fortsætter:

»Vaccinen går blot ud på indsprøjte microchips i vores blodbane, så vi alle sammen kan kontrolleres fra skyggeregeringens hemmelige bunker i Washington, D.C.«

Hvis B.T.s udsendte i dette øjeblik stirrede måbende ind i Debs glatte ansigt, mens disse sammensværgelsesteorier blev præsenteret, ville undertegnede sværge, at radiobølger fra en af USA's talrige taleradiostationer havde sneget sig ind i det indre øre.

Men Deb, der i den grad virker ved sine fulde fem, tror 100 procent på de populære teorier, som hun med egne ord har 'researchet sig til på internettet'.

Hver dag spredes den ene langt ude idé af sammensværgelseskonger som David Icke og Rush Limbourgh til millioner af amerikanske lyttere og internetbrugere.

Lokalradioernes om muligt endnu mere outrerede talkshow-værter bygger videre på historierne og spreder dem yderligere.

Og efter 12 officielle republikanske senatskandidater nu har erklæret deres loyalitet til QAnon, er sammensværgelsesteorien, der før kun eksisterede i ydergrænsen af den amerikanske ideologi, flyttet helt ind i centrum – i USA's mainstream politik.

Ifølge QAnons godt 20 millioner tilhængere styres USA af blandt andre Barack Obama og Hillary Clinton, der som ledere af en satanistisk pædofil børnekidnapningsring planlægger at vælte Donald Trumps lovligt valgte regering.

Deb vil ikke direkte afsløre, hvorvidt hun tror på QAnons teori om de satanistiske pædofile. Men hun fastholder, at 'der stikker noget under'.

På samme måde understreger Saszeline herhjemme, at hun ikke nødvendigvis tror på alle de sammensværgelseteorier, hun bringer videre til sine følgere på de sociale medier.

Men ifølge Stephen Henderson, der er amerikansk radiovært og journalist, er denne vaghed og 'stilhed' måske endnu værre.

»Mange vil ikke indrømme, at de de tror på de mest vanvittige historier. Men ved ikke at afskrive dem direkte lader de døren stå åben. Og via denne åbne dør siver uvisheden ind hos millioner af usikre borgere. Vores præsident benytter samme teknik, når han ikke direkte afskriver galskab som dén, QAnon repræsenterer,« siger Henderson.