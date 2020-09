Sikkerheden var i top, da præsident Donald Trump natten til fredag lagde vejen forbi Freeland, Michigan. Så meget, at folk undrede sig over en særlig detalje.

Allerede tre timer før, præsidentens fly Air Force One landede i den lille lufthavn godt tre timers kørsel nord for Detroit, samlede Secret Service agenterne således deres præcisionsvåben og indtog positionerne.

'The Beast', præsidentens skudsikre bil, blev ligeledes kørt i position.

Og ifølge en plan, der allerede blev lagt halvanden uge før besøget i Freeland, blev andre skudsikre kørekøjer placeret på de strategisk rigtige stede, så risikoen for enhver uautoriseret adgang til præsidenten blev reduceret til et absolut minimum.

Mange tilhørere forstod ikke, at Donald Trumps talerstol var placeret på landingsbanen udenfor hangarens halvtag, hvor mange tilskuerne til gengæld stod i velkommen ly for støvregnen.

Men ifølge en kilde i lufthavnens sikkerhedshold, som B.T. fik en hurtig snak med, var dét selvfølgelig heller ikke nogen tilfældighed.

»Dén postion gør det lettere at garantere præsidentens sikkerhed. Fortil vil præsidenten været dækket af hangarbygningen. Og lige bag scenen vil de placere Air Force One. En potentiel attentatsmand vil ofte bruge et våben, der kan ramme præcist på op til tre kilometers afstand. Denne placering af præsident og talerstol minimerer risikoen og maksimerer sikkerheden.«

Der findes i alt godt 3.200 special agenter i Secret Service.

Ifølge B.T.'s oplysninger var godt 300 af disse agenter med Donald Trump under præsidentens besøg i Michigan.