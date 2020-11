B.T. har sammlet tre førsegangsvælgere fra svingstaten Michigan. De har alle stemt. Og Sean, Yulia og Garrett er enige om én ting: Valget er personligt. Dybt personligt.

»Jeg er lesbisk. Og derfor frygter jeg for min egen fremtid, hvis Donald Trump bliver genvalgt. Barack Obama sørgede for, at homoseksuelle ægteskaber blev tilladt i samtlige 50 stater. Men nu frygter jeg ærligt talt, at Trump vil gøre det ulovligt igen,« siger 22-årige Yulia Vandermeer, der netop har fået sig sit første 'voksenjob' – som hun selv kalder det – i en bank i byen Douglas.

»Under Trump er tiden blevet spolet tilbage – og ikke på den gode måde. Mange af de fremskridt, vi har kæmpet så hårdt for, er blevet vendt på hovedet. Og verden ser os som en dårlig vittighed. Og hvis Trump får fire år mere, frygter jeg, at al dårligdommen bliver permanent. Det her gælder vores fremtid,« siger Sean Lambert på 24, der studerer og samtidig arbejder som manager i butikken Target.

Mindre bekymret er 23-årige Garrett Gorham, der modsat både Sean og Tulia stemmer på Donald Trump.

Garrett Gorhan, 23, Kalamazoo, Michigan. Foto: Facebook Vis mere Garrett Gorhan, 23, Kalamazoo, Michigan. Foto: Facebook

»Folk taler om en ny borgerkrig, hvis den ene eller den anden vinder. Jeg tror, det er overdrevet. Og selv om Joe Biden skulle vinde, så går det nok alligevel. Jeg voksede op, mens Barack Obama var præsident. Han klarede det fint. Og efter min mening har Donald Trump blot fortsat den udvikling, der startede under Obama,« siger Garrett, der griner lidt af sin egen politiske overbevisning.

»Det sjove er, at begge mine forældre stemmer demokratisk. Min lillebror og jeg er republikanere. Dét kan godt give nogle interessante samtaler henover middagsbordet,« siger Garrett.

Både Yulia Vandermeer og Sean Lambert peger på deres forældre som inspiration til deres respektive politiske overbevisninger.

»Jeg tror, det var mine forældre, der statuerede et eksempel og lærte mig at se på verden og andre mennesker uden fordomme. Det har jeg taget med mig. Og derfor stemmer jeg på Joe Biden og Kamala Harris,« siger Yulia.

Yulia Vandermeer, 22. South Haven, Michigan. Vis mere Yulia Vandermeer, 22. South Haven, Michigan.

Både Yulia og Sean har stemt på forhånd via brevstemme. Garrett stillede sig i kø og stemte på selve valgdagen.

Og når man spørger de tre unge førstegangsvælgere om de vigtigste emner til det igangværende valg, siger de alle tre: Coronavirus og sygeforsikring.

Republikanske Garrett Gorham mener også, at økonomien er på top-tre, mens både Sean Lambert og Yulia Vandermeer peger på LGBTQ-rettigheder som et af de vigtigste emner.

»Især mener jeg, at vi bør blive bedre til rettigheder for transsamfundet. Her har Trump været forfærdelig. Og jeg håber inderligt, at Biden får chancen for at rette op på det,« siger Sean Lambert og tilføjer:

Sean Lambert, 24, Sterling Heights, Michigan. Foto: Henning Høeg Vis mere Sean Lambert, 24, Sterling Heights, Michigan. Foto: Henning Høeg

»Jeg håber også, at der stadig er tid til at rette op på USA's udenrigspolitik. Vores omdømme i verden er i ruiner. Og det værste er næsten, at alle sikkert tror, at vi allesammen stemmer på Trump. Det gør vi ikke.«

Men hvad så med den amerikanske drøm? Lever den endnu?

»Selvfølgelig. Så længe der er modige folk med modige idéer, der kæmper for fornyelse, så lever drømmen,« siger Sean.

»Den amerikanske drøm er stærkere end nogensinde – uanset hvem der vinder i dag,« siger Garrett Gorham udramatisk.

Stemmestederne er åbne over hele USA. Foto: Sean Rayford Vis mere Stemmestederne er åbne over hele USA. Foto: Sean Rayford

»Jeg tror, at hele Trump-miseren har ført til endnu større politisk interesse. Og derfor er drømmen blevet endnu stærkere. Jeg tror, at det amerikanske folk har indset, at de bliver nødt til at bruge deres stemme. Og det er starten på noget stort,« siger Yulia Vandermeer.