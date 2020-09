B.T.'s Henning Høeg til Don Jr. vælgerfest i Harrison Charter Township i Michigan. 'Enten er jeg vokset eller også er bilet skrumpet'. Foto: Henning Høeg Vis mere B.T.'s Henning Høeg til Don Jr. vælgerfest i Harrison Charter Township i Michigan. 'Enten er jeg vokset eller også er bilet skrumpet'. Foto: Henning Høeg

Hvis man ser bort fra enhver politisk uenighed, så er det klar sjovere til et Donald Trump-rally – Især når det er junior, der taler.

Her er kold øl, klassisk rockmusik, monster-trucks, fællesdans og et fællesskab, som Trumps demokratiske modstander Joe Biden nok ville give mange penge for.

Med under seks uger til USA's måske vigtigste præsidentvalg nogensinde meldte præsidentens søn Donald Trump jr. natten til tirsdag sin ankomst til Detroit-forstaden Harrison Township, nærmere betegnet Bumpers Landing Boat Club – helt ude ved vandet og omgivet af en masse yachts.

Med sig havde han ikke alene sin glamourøse kæreste, Kimberly Guilfoyle, der er tidligere Fox News-journalist, men også én ef hjembyens største rockstjerner i Kid Rock – Pamela Andersons eksmand.

»Det er en del af vores kultur. Det er ikke spor racistisk,« siger Paul Johnson om sit sydstatsflag. Pauls kæreste vil ikke have sit navn i avisen. Foto: Henning Høeg

»Det her er jo en ren gadefest. Vi har ikke haft livemusik i et halvt år. Det her er selve essensen af USA: rockmusik, kolde øl, flag og frihed, masser af frihed,« siger Trump-vælgeren Paul Johnson til B.T.

Da Donald Trumps demokratiske modkandidat i præsidentvalget, Joe Biden, var i byen under en uge tidligere, var minerne anderledes seriøse og rammerne alt andet end festlige.

Alle demokratiske deltagere og kandidaten selv var iført fornuftig ansigtmaske. Og for at sikre sig den korrekte sociale distancering sad hver af de blot 16 deltagere placeret på en umagelig havestol i hver sin hvide coronacirkel.

Siden epidemiens start er godt 7.000 af Michigans 10 millioner indbyggere døde med covid-19. Over 124.000 er blevet syge. Og arbejdsløsheden er på 15 procent.

Mary og Natalie danser før Trump Jr. rally i Michigan Foto: Henning Høeg

Men et hurtigt blik ud på de godt 3.000 tilskuere, der er mødt op for at nyde den varme efterårsaften, Kid Rocks akustiske sæt – bestående af fire sange – og Donald Trump jr.s brandtale, viser ingen tegn på, at landet er ramt corona-epidemi og økonomisk krise.

Således bærer stort set ingen ansigtsmaske – også selv om statens guvernør, demokratiske Gretchen Whitmer, for længst har påbudt det ved lov.

Der er absolut ingen social distancering. Og når deltagerne danser til den nye Trump-version af Village People-hittet 'YMCA' – 'M.A.G.A.' (Make American Great Again) – så fristes man i et splitsekund til at tro på den alternative virkelighed, der eksisterer her i den lille festivalagtige 'Trump-by'.

»Coronakrisen er det rene opspind. Det er noget de, socialistiske demokrater har opfundet, fordi de ikke kan slå Donald Trump på ærlig vis. Og vi ved med sikkerhed, at hvis Trump ikke vinder stort, så er det, fordi det hele er snyd og aftalt spil, fake election,« siger Mary, der sammen med sin veninde Natalie er klædt fra top til tå i patriotisk Trump-gear.

»Kasketten siger det hele,« siger Cat, mens hun poserer for B.T.'s udsendte. 'Re-elect that monterfucker', står der på hatten. Foto: Henning Høeg

»Vores guvernør er en idiot. Og jeg glæder mig til at stemme hende ud,« siger Cat, som B.T. møder i baren i Bumpers Landing Boat Club.

Et rally med Donald Trump jr. i førersædet er helt anderledes end faderens kæmpefester. Således minder sammenkomsten her i Harrison Township som nævnt mere om en blanding af en gadefest og et kræmmermarked.

Musikken drøner ud af adskillige biler, der kæmper om at have de største højtalere – Aerosmith, Kid Rock og en anden af hjemstavnens helte i Bob Seger. Der sælges grillmad og souvenirs af alle slags. Og selv om forsamlingen er broget, så hujer alle i enighed, når manden med de klart største højtalere bekendtgør:

»Præsident Obama satte nærmest landet over styr. Han ødelagde USA, og han ødelagte Detroit. Præsident Trump har reddet USA. Præsident Trump har reddet Michigan.«

En ansom anti-Trump bil til Trump rally i Michigan

Men ikke alle er lige imponeret. James Alter lever som Biden-støtte nok livet mest farligt af alle denne aften.

»De lever alle sammen i en alternativ virkelighed. Det hele er bygget på løgn. Og alle er helt ligeglade. Det er ligesom Roms sidste dage eller festen på dækket af Titanic, mens skibet er på vej ned i dybet.«

I mylderet af Trump-biler, Trump-flag og Trump T-shirts kører Alter stille og roligt sin anti-Trump-bil ned ad hovedgaden.

Buhråbene er mange. Men James Alter overlever endnu et Trump-rally.

Et umage par. Kid Rock og præsidentens søn Donald Trump Jr. i Michigan. Foto: Detroit Inc.