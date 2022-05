Nye inflationstal fra USA er stærkt bekymrende. Præsident Joe Biden siger, at bekæmpelse af inflation er hans største prioritet lige nu, mens almindelige amerikanere klager deres nød til B.T. i USA.

Taxichaufføren James ryster opgivende på hovedet, da B.T.s udsendte spørger, om han kan mærke effekten af de stigende benzinpriser.

»Det burde være muligt at sikre, at det stadigvæk kan betale sig at gå på arbejde. Som det er nu, er det lige før, det ikke er det værd, og jeg kan forstå, at benzinpriserne forventes at stige igen. Det går galt, det her,« siger James til B.T. i Washington

James bor i en forstad uden for Washington, D.C. Han kører Uber-taxi og har samtidig et lille vognmandsfirma, men de hastigt stigende benzinpriser gør, at det ifølge ham allerede nu næsten ikke er umagen værd.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg i New Orleans

»Jeg kan ikke bare overføre merudgiften til mine kunder, og grundet stor konkurrence er min margen på indtjening meget lille. Jeg er meget tæt på at stå i en situation, hvor det ikke længere kan betale sig at arbejde, og hvad så?«

Det er et godt spørgsmål, som hverken præsident Joe Biden eller hans eksperter indtil nu har kunnet svare på. Bidens popularitetsmåling er på kun 41.8 procent ifølge FiveThirtyEight. Selvom det langtfra kun er præsidentens skyld, så peger de amerikanere, B.T. taler med, på dårlig politisk ledelse som et stort problem.

Lige nu benytter James sig af, at det er billigere at tanke op uden for storbyen – næsten en dollar billigere per gallon, som er små fire liter. Men prisen på landsplan slog nye rekorder tirsdag, hvor en gallon benzin i gennemsnit kostede 4,37 dollar. For bare et år siden var gennemsnitsprisen cirka 3 dollar for en gallon.

Benzinpriserne i USA er nu så høje, at flere B.T. har talt med overvejser at lade bilen stå.

Stigende benzinpriser er traditionelt farligt for siddende præsidenter, og utilfredsheden med Joe Biden er udtalt blandt mange af dem, der mærker prisstigningerne på pengepungen dagligt.

»Der må være noget, Joe Biden kan gøre. Lige nu føles det, som om vi, der arbejder, langsomt trækkes ned i dyndet. Han siger, at han er de hårdtarbejdendes præsident, men sådan føles det virkelig ikke.«

Onsdag kom forbrugstallene for USA i april, og som ventet var det ikke god læsning. Eksperterne havde forudset et fald fra skyhøje 8,5 procent for marts til 8,1 procent. Men inflationen forblev på det højeste niveau i fire årtier og står nu på 8,3 procent.

Famillien Johnson i New Orleans må lige som mange andre amerikanere skære jraftigt ned for forbruget

Forbrugstallet viser, hvor meget dyrere det er blevet at være amerikaner i hverdagen, og selvom benzin står for den allermest bekymrende stigning, så er fødevarer også blevet markant dyrere. Fødevarer er steget med mere end 11 procent det seneste år.

Effekten af dette oplevede B.T.s udsendte i et supermarked i det centrale New Orleans mandag, hvor en kunde, der skulle betale, fik et chok over regningen og vredt udbrød:

»Hvordan fanden skal jeg kunne betale det her? Vi har ingen penge, og alt er så dyrt, at vi ikke engang har råd til det mest basale. Det her er et lorteland,« råbte kunden, der efterfølgende blev ført ud af butikkens sikkerhedsvagter under eder og forbandelser.

US President Joe Biden arrives to speak about his plan to fight inflation and lower costs for working families, in Washington, DC, on May 10, 2022.

Det er de fattigste i USA, der lige nu lider mest under inflationen, som betyder, at folks penge bliver mindre værd.

»Vi kan se en klar tendens med, at helt almindelige borgere i stigende grad kommer her for hjælp, fordi de ikke kan betale husleje, børnepasning og deres andre regninger,« siger Rachel Reynolds fra Atlanta Mission, et herberg for hjemløse i Texas, til Washington Post.

Familien Johnson, som B.T. møder på gaden i New Orleans, siger, at inflationen trækker tænder ud.

»Vi har ikke mange penge, men indtil for nylig havde vi nok til ikke at skulle bekymre os. Det gør vi nu, og derfor bruger vi færre penge på alt,« siger Jodie Johnson til B.T.