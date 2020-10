De kæmpede begge i Vietnam i den spæde start af 1970'erne. Og både John W. Vick og Craig L. Smith er igen klar til at gribe til våben.

Således vil ingen af de to Vietnam-veteraner udelukke risikoen for endnu en amerikansk borgerkrig i kølvandet på det kommende præsidentvalg (3. november).

Men i den helt store modsætning til tiden i Vietnam vil John og Craig denne gang kæmpe på hver sin side – imod hinanden. John W. Vick er nemlig Joe Biden-tilhænger, og Craig L. Smith stemmer på Donald Trump.

»Jeg har før kæmpet for mit fædreland. Og jeg vil gøre det igen,« siger 72-årige John Vick, der ligesom Craig bor i den lille flække Atlanta, Michigan, fem timers kørsel nord for Detorit og ikke langt fra den canadiske grænse.

Craig Smith forlader ikke sit hus uden pistol i hylstret. Foto: Henning Høeg

B.T. har sat John W. Vick stævne på byens samlingspunkt The Elk Crossing Café. Og her fortæller John også om sit og Craigs kortvarige venskab på Facebook.

»Det varede præcis to dage. Så blev vi i fælleskab enige om, at det vist var en dårlig idé. Og jeg 'un-friend'ede' ham,« siger John med et ærgerligt grin.

Siden Donald Trumps overraskende valgsejr i 2016 har USA oplevet en polarisering imellem demokrater og republikanere, Biden-vælgere og Trump-fans. Familier og venner er blevet splittet som følge af den dybtstikkende politiske uenighed.

Og det er også dette historiske fjendskab, der har startet snakken om en ny amerikansk borgerskig – 155 år efter, den første sluttede.

»Jeg har kæmpet for mit fædreland. Og jeg vil gøre det igen,« siger John W. Vick, der ikke udelukker en ny amerikansk borgerkrig. Foto: Henning Høeg

»Jeg tror absolut, at det er en realistisk mulighed. Volden og truslerne om vold er på et niveau, jeg aldrig før har oplevet i mit liv. Og jeg har trods alt været på denne jord i lang tid,« siger 72-årige John Vick.

»Donald Trump opfordrer ligefrem til vold. Og med diverse militia-grupper og ekstremister som 'The Proud Boys' og 'Promise Keepers' er truslen desværre virkelig,« siger John Vick, der i dag bærer en T-shirt med påskriften 'Trump for Prison 2020'.

Under valget i 2016 vandt den lille by Atlanta uofficielt prisen som den ultimative 'Trump-town'. Over 85 procent stemte på præsidenten. Og én af de mange Trump-vælgere, Craig L. Smith, bor blot et stenkast fra 'The Elk Crossing Café', hvor jeg mødte John.

Og med en venlighed, der uden problemer matcher Johns, inviterer Craig mig indenfor i stuen.

John Vick fremviser sine to Purple Heart-medaljer (lige over Johns højre hånd) fra tiden i Vietnam.

I modsætning til John W. Vick, der blev indkaldt til hæren og derved to ture til Vietnam, meldte Craig L. Smith sig frivilligt til krigen.

Og selv om Craig ikke er overbevist om en overhængende krigsfare, så er han klar.

»Jeg vil kæmpe, og jeg vil kæmpe på den republikanske side,« siger Craig Smith, der dog tilføjer:

»Jeg er af den overbevisning, at de mange våben i omløb vil forhindre en krig i at bryde ud. Jeg tror, at folk er klogere end som så. Det giver balance,« siger Craig, der selv har kastet sin hat i valg-ringen.

Craig L Smith foran sit eget skilt i forhaven i Atlanta, Michigan. Foto: Henning Høeg

Således stiller den 69-årige krigsveteran og pensionerede salgter op som 'Township Trusee' – en slags by-kurator.

Og ligesom sin forhenværende Facebook-ven John mener Craig ikke, at nogen som helst for form ekstremisme hører hjemme i det amerikanske samfund.

Begge mænd mener således, at de skyldige i den nyligt afslørede kidnapningsplan imod statens kvindelige guvernør, Gretchen Whitmer, bør straffes hårdt.

Begge Vietnam-veteraner håber på en mere fredelig fremtid, hvor folk kan være venner trods politiske uenighed. De mener begge, at enhver for provokation på vælgerstederne bør stoppes.

I og omkring Atlanta, Michigan, lægger de færreste skjul på deres politiske overbevisning. Foto: Henning Høeg

Både Craig og John mener også, at det er selve USA's fremtid, der står på spil, når vælgerne på tirsdag går til valgstederne.

Men her hører enigheden så også op.

Truslen imod USA kommer ifølge de to mænd, der ellers har så mange andre ting tilfælles, fra to vidt forskellige retninger.

Således mener John Vick, at Donald Trump er godt i gang med at forvandle landets demokrati til enevælde. Og på den anden side af Main Street i Atlanta mener Craig Smith, at truslen kommer fra venstrefløjen.

John Vick elsker at provokere sine medborgere i den republikanske by Atlanta. Foto: Henning Høeg

»Jeg tror ikke, at Joe Biden er ond. Men jeg tror, at han er svag. Biden er bedre til at følge end at lede. Og han er under indflydelse af det demokratiske partis yderste ydrefløj. Og hvis de kommer til magten, så er vi i fare.«

Ved valget i 2016 vandt Donald Trump i Michigan med blot 11.000 stemmer – ud af knap 4,5 millioner.

Denne gang har 2,5 millioner allerede afgivet deres stemme tidligt.

Og Donald Trump tager tydeligvis intet for givet. Således har præsidenten og hans familie på knap en uge besøgt staten ikke færre end seks gange.