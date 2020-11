John Hagerup Rasmussen, der bor i USA, er overbevist om, at der foregår snyd og valgfusk i kulissen.

»Det er klart, at der foregår noget illegalt. Det er helt åndssvagt, det der sker,« fastslår John Hagerup Rasmussen, som til dagligt arbejder med fuldblodsheste på et stutteri i Kentucky.

Han er stor fan af Donald Trump, som han også har stemt på, og der er flere grunde til, at den 56-årige dansker tror, der er urent trav i optællingen af stemmer.

Han undrer sig blandt andet over, Twitter og Facebook blokerer posts om snyd. Og at republikanerne ikke fik adgang til optællingen i stater som Philadelphia og Michigan.

»Det lugter også, at Donald Trump kan føre med hundredetusindvis af stemmer i en stat, men så beslutter man pludselig at stoppe optællingen – og næste dag har Biden indhentet ham,« siger John Hagerup Rasmussen.

Han kalder det »umuligt,« at Joe Biden får flere stemmer end Obama fik i 2008.

»Det kan ikke lade sig gøre. Der er slet ikke samme entusiasme for Biden, så hvis Trump ikke vinder, er det fordi, de har snydt. Demokraterne kan åbenbart kun leve med selv at vinde, koste hvad et vil,« siger John Hagerup Rasmussen.

Men han understreger, at der er noget, demokraterne har fejlvurderet.

»Det er ikke en normal republikaner, der er præsident. Havde det været Mitt Romney eller John McCain, havde de allerede lagt sig på ryggen og erklæret sig færdige. Det kommer Trump ikke til.«

Skulle Joe Biden løbe med sejren, tager John Hagerup Rasmussen den selv med ro og trøster sig med, at Senatet ser ud til at forblive konservativt.

John Hagerup Rasmussen har stemt. Og det blev på Donald Trump. Foto: Privatfoto. Vis mere John Hagerup Rasmussen har stemt. Og det blev på Donald Trump. Foto: Privatfoto.

Men han forudser, at mange Trump-støtter vil reagere, hvis Biden vælter Trump.

»De kommer ikke til at brænde biler af eller plyndre butikker. Det bliver mere normale demonstrationer foran regeringsbygninger, hvor folk går på gaderne for at udtrykke, hvad de er utilfredse med.«

Men som vi allerede har set, blandt andet i Arizona, er nogle af dem bevæbnede. Hvad tænker du om det?

»Ja, nogle af dem er bevæbnede, og det kan være første skridt mod en borgerkrig. Men vi skal huske, at en af årsagerne til, at de har våben er, at de før er blevet angrebet af venstrefløjen. Når du står med et våben, er risikoen for at blive angrebet mindre.«