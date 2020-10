Noget kunne tyde på, at præsident Donald Trump har mistet pusten i dele af den afgørende amerikanske svingstat, Michigan.

Således var fremmødet til et protest-demonstration imod Joe Biden og hans vicepræsidentkandidat Kamala Harris natten til i går chokerende lille.

Den 56-årige toppolitiker, senator og vicepræsidentkandidat Kamala Harris var mødt op i Pontiac, Michigan for at tale til fagforeningsmedlemmer og alle andre interesserede vælgere. Og mens tilhørerne holdt i kilometerland bil-kø, kunne de indkaldte Trump-moddemonstranter tælles på to hænder.

»Vi er kommet for at vise Trumps magt og vores modstand imod Biden og Kamalas socialiste. Og vi bliver mange,« sagde én af de fremmødte Trump-vælgere optimistisk til B.T.s udsendte.

Denne Trump-vælger var mødt med hele udstyret. Få minutter senere blev han slukøret sendt væk af politiet - man kan ikke bare parkere i rabatten. Foto: Henning Høeg Vis mere Denne Trump-vælger var mødt med hele udstyret. Få minutter senere blev han slukøret sendt væk af politiet - man kan ikke bare parkere i rabatten. Foto: Henning Høeg

Intentionerne var gode. Og Trump-fansene gjorde deres bedste for at få modstandernes opmærksomhed.

Men mens bilkøen til Harris-mødet voksede, forblev antallet af moddemonstranter chokerende lille.

»Det var vist meningen, at de skulle skræmme og intimidere Kamala. Men jeg tror ærligt talt, at det her syn vil have den modsatte effekt. Jeg tror, hun bliver opmuntret ved at se det ringe Trump-fremmøde.«

Sådan sagde én af de tilstedeværende Biden/Harris-kampagnemedarbejdere, der inspicerede den alt andet end imponerende moddemonstration.

Køen til Kamala Harris-rally var til gengæld kilometer lang. Foto: Henning Høeg Vis mere Køen til Kamala Harris-rally var til gengæld kilometer lang. Foto: Henning Høeg

Og ligesom antallet af demonstrater, var udvekslingen af ukvemsord imellem de ventende Biden/Harris-fans og de demonstrerende Trump-fans alt andet end imponerende - nærmest til træt.

»Stormy Daniels,« råbte en Biden/Harris-tilhænger ud af sit nedrullede bil-vindue, med hentydning til den blonde pornoskuespiller, der fastholder, at hun havde et seksuelt forhold til Donald Trump, mens denne var gift med førstedame Melania Trump.

På den modsatte side af gaden, hvor Trump-moddemonstrationen gjorde deres bedste for at holde varmen, råbte en Trump-fan ved navn Jeff:

»Ja, men hvad så med Tara Reid.«

Det var ikke ligefrem nogen imponerende Trum-moddemonstration i Pontiac, Michigan. Deltagerne kunne tælles på to hænder. Foto: Henning Høeg Vis mere Det var ikke ligefrem nogen imponerende Trum-moddemonstration i Pontiac, Michigan. Deltagerne kunne tælles på to hænder. Foto: Henning Høeg

Hvad den amerikanske B-skuespiller Tara Reid har med politik at gøre, må guderne vide.

Og mens B.T.'s udsendte trippede i den tiltagende efterårskulde, fortsatte udvekslinger som:

»Hey, I er slet ikke amerikanere. I burde have en kinesisk ansigtsmaske på« og et enkelt uinspireret 'Buuhh'.

Indenfor var Joe Bidens vicepræsidentkandidat Kamala Harris til gengæld i fin form.

Kamala Harris i Michigan. Foto: JEFF KOWALSKY - AFP Vis mere Kamala Harris i Michigan. Foto: JEFF KOWALSKY - AFP

I løbet af sin 30 minutter lange tale understregede hun vigtigheden af Michigans stemme.

I 2016 vandt Donald Trump med blot 10.000 stemmer.

Og samtlige meningsmålinger viser en solid føring til Joe Biden og Kamala Harris' kampagne.

Det amerikanske valg finder sted 3. november.