Det historisk tætte præsidentvalg i USA har bragt sindene i kog. Og mange er klar til at gribe til våben.

»Vi er bevæbnede. Vi er vrede. Og vi er klar til at starte den anden amerikanske borgerkrig.«

Sådan lyder budskabet fra amerikanske højreekstremister som 'The Proud Boys' og 'Boogaloo Boys'.

Men hvor farlige er disse opsigtsvækkende grupper egentlig.

Proud Boys-medlem til Trump-rally i Michigan. Foto: Henning Høeg

»Jeg tror personligt, at det et langt stykke hen ad vejen er store armbevægelser og tomme trusler – heldigvis,« siger den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson til B.T.

»De ér vrede. Men mange amerikanere er vrede. Sorte mænd og kvinder, der er blevet undertrykt i årtier, er vrede. Men det betyder ikke, at vi vil udøve vold eller slå andre ihjel,« siger Henderson, der selv er sort.

En nylig undersøgelse foretaget af USA's største radiostation, NPR, viser, at hver femte amerikaner mener, at vold er en acceptabel løsning på politisk uenighed.

Foran stemme-optællingssteder overalt i USA er luften da også tyk af trusler. Og flere er mødt op med våben.

Manden, der med tildækket ansigt står i midten, blev nogle måneder senere anholdt for sin medvirken i kidnapningsplanen imod Michigans guvernør. Foto: Henning Høeg

Men både Henderson og flere amerikanske medier påpeger, at gruppernes fantasiverden ofte ikke holder vand, når den bliver konfronteret med den virkelige verden.

Således var det knap 100 demonstranter, der onsdag mødte op foran optællingsstedet i Detroit. Og da politiet dukkede op, stak de fleste halen mellem benene og kørte hjem.

Ligeledes var de selvudnævnte 'patriot-soldater' (bl.a. medlemmer af Boogaloo Boys) ikke så modige, da de i sidste måned stod ansigt til ansigt med en vaskeægte dommer i Michigans tredjestørste by, Grand Rapids.

Ialt 13 personer er her sigtet for en planlagt kidnapning af Michigans guvernør, Gretchen Whitmer. Ifølge F.B.I. var der også planer om at henrette den folkevalgte guvernør. De sigtede 'patriot-soldater' risikerer op til 20 år bag tremmer. Og i virkelighedens sobre skær blev kampånden for flere forvandlet til anger.

En våbenglad amerikaner foran regeringsbygningen i Michigans hovedstad, Lansing. Foto: Henning Høeg

»Flere af dem græd, mens deres advokater uden held forsøgte at overbevise dommeren om, at det bare var noget, de havde talt om. De mente det slet ikke alvorligt,« fortæller Henderson.

Ifølge organisationen Southern Poverty Law Center, en organisation, der studerer og kortlægger de såkaldte 'hadgrupper', kan den egentlige tilslutning til de omtalte ekstremistgrupper også ligge på et meget lille sted.

Således har Boogaloo Boys (kendt for deres Hawaii-skjorter og voldsomme automatvåben) og The Proud Boys (kendt for polo-skjorter og tilsvarende store våben) sammenlagt under 8.000 seriøse følgere fordelt over hele USA.

»De kan virke truende. Men det er næppe nok til at starte en ny borgerkrig,« fortæller Stephen Henderson i sit daglige morgenprogram 'Detroit Today'.

Og som indbygger i USA i snart 25 år skal undertegnede heller ikke lede langt for at finde venner og bekendte, der ofte og gerne snakker om et 'snarligt væbnet opgør med den tyranniske regering'.

»På et eller andet tidspunkt bliver det bare nødvendigt. Og vi er klar.«

Sådan sagde en god ven af undertegnede for nylig, mens han stolt viste mig det, de kalder 'the survival room' i deres nydelige parcelhus.

I de tidligere børneværelser opbevarer mand og kone alle de nødvendige remedier, der skal bruges på den 'store dag' – dagen, hvor den tyranniske regering skal nedkæmpes.

Poll challengers chant "stop the count" outside the door of the ballot counting room after being asked to leave due to room capacity at the TCF Center after Election Day in Detroit, Michigan, U.S., November 4, 2020. REUTERS/Rebecca Cook Foto: REBECCA COOK

Her var to camouflagefarvede rygsække – hans og hendes. Der var dåsemad til over et år. En pakke fyldt med magiske sugerør, der angiveligt kan gøre beskidt vand til drikkevand. Toiletpapir til den helt store guldmedalje. Og så selvfølgelig våben i et omfang, der ville gøre enhver dansk hjemmeværnsmand ligbleg af misundelse.

Hvad enten ægteparret skulle barrikadere sig i parcelhuset eller begive sig ud i naturen, så var planen tydeligvis lagt.

»Jeg tror, de vil overleve sådan cirke to dage ude i naturen,« siger undertegnedes hustru, der med jævne mellemrum modtager mail (alle mærket 'VIGTIG') fra min gode vens kone, der også er genfødt kristen.

Sådan cirka hveranden mail handler om endnu en dommedagsprofeti (med både dato og tidspunkt), mens de andre handler om nogle ekstra gode tilbud fra shopping-tv, alt fra parfume til tigerstribede stiletter.

I USA kan (næsten) alle købe våben. Her er B.T.s udsendte til våbenmarked i Michigan. Foto: Linda Høeg

For at få opsummeret faren for endnu en amerikansk borgerkrig spurgte jeg i mandags den amerikanske komiker og 'Simpsons'-stemmekunstner Harry Shearer, der netop har udgivet albummet 'The Many Moods of Donald Trump'.

»Om der bliver en ny borgerkrig. Absolut ikke. Det er alt for koldt,« siger Shearer, der tydeligvis ikke har den store tiltro til sine landsmænds virkelige kamplyst.