Moira Black har levet et langt liv, blandt andet som kvinderettighedsforkæmper. Hun havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig igen at skulle på barrikaderne for kvinders ret til abort: »Vores samfund er blevet forgiftet,« siger hun til B.T i Washington.

Mira Black, der er pensioneret skolelærer, er taget til hovedstaden med sin ældste datter, Sheila, som er 62 år. Med sig har de medbragt et banner fra dengang i 1970erne, hvor mor og datter gik med på de store demonstrationer om kvinders ret til abort.

»Jeg var med dengang, og det gyser i mig, at jeg nu har måttet finde mit gamle banner frem igen. At vi her 50 år efter igen skal slås for kvinders ret til at bestemme over vores egen krop,« siger Moira Black.

'Keep abortion legal,' står der på banneret, der i 50 år har samlet støv i en kælder. Nu er det hevet frem sammen med et nyt banner, hvorpå der står: 'Er du klar til at gå i fængsel, fordi du har aborteret?'

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker slaget om retten til abort fra USA. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker slaget om retten til abort fra USA.

USAs højesteret er på vej med en underkendelse af den dom, der sikrede alle amerikanske kvinder retten til abort i 1973. Mere end halvdelen af alle amerikanske stater vil umiddelbart derefter indføre abortforbud. Følgerne af at få en abort kan blive lange fængselsstraffe.

»Hvad er det for nogle mennesker, der mener, at et barn, der bliver overfaldet og voldtaget og bliver gravid som følge af dette, skal tvinges til at føde dette barn?« spørger Moira og ryster på hovedet.

Flere stater har indikeret, at straffen for abort bliver hård. Louisianas republikanere arbejder ligefrem på at få straffet selv abort for voldtægtsofre som mord. Moira frygter, at USA har glemt, hvordan hverdagen var for kvinder og piger fra hendes generation.

Donald Trump har gjort sig til fortaler for forbud mod abort. Det er dommere udvalgt af ham, der nu vil omstøde kvinders ret til fri abort. Foto: Damian Dovarganes Vis mere Donald Trump har gjort sig til fortaler for forbud mod abort. Det er dommere udvalgt af ham, der nu vil omstøde kvinders ret til fri abort. Foto: Damian Dovarganes

»Dengang så verden meget anderledes ud, ikke mindst for kvinder og piger. Vi havde stemmeret, men ikke ret meget andet. Jeg er fra den generation, hvor det var ildeset, at vi ville have vores egen bankkonto og kreditkort. Det har været en lang, sej kamp for ligestilling. Skal vi nu tabe det hele på gulvet?«

Sheila Black, der er digter, var som barn med sin mor til abortdemonstrationer. Hun er bekymret for den næste tid.

»Jeg frygter, at det her er et skæbnesvangert øjeblik for USA. Jeg frygter, at de vil gennemføre den lovændring, og at abortforbud kun er første skridt. Jeg frygter, at de vil gå efter homoseksuelle og helt sikkert også migranter,« siger Sheila Black til B.T.

Sheila Black frygter, at et forbud mod abort kun er første skridt i flere begrænsninger af individets frihed. Vis mere Sheila Black frygter, at et forbud mod abort kun er første skridt i flere begrænsninger af individets frihed.

Hun mener, at Demokraterne har overladt alt for meget initiativ til Donald Trumps tilhængere. Og hun forventer og håber på en markant reaktion fra det liberale USA.

»Der venter en lang og udmarvende kamp, og det bliver ikke uden tab. For denne gift har bredt sig til hele samfundet. Jeg bor i San Antonio i Texas, og selvom jeg elsker min by, så har mange i Texas nu et rystende syn på abort. Når jeg kommer hjem, bliver jeg nødt til at melde mig som frivillig og gå på gaden. Denne kamp skal vindes i lokalpolitik og på gadeplan,«

86-årige Moira Black er klar til igen at gå på barrikaderne for kvinders ret til at bestemme over deres egen krop. Vis mere 86-årige Moira Black er klar til igen at gå på barrikaderne for kvinders ret til at bestemme over deres egen krop.

86-årige Moira Black fortæller B.T., at hun melder sig klar til igen at gå på barrikaderne for sine synspunkter.

»Jeg har tre piger, som jeg elsker overalt på jorden. Skulle jeg ikke være klar til slås for dem og for deres piger. Selvfølgelig er jeg det. De kan bare komme an.«