Tre faktorer kan blive afgørende for valget i Ungarn.

Det vurderer Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

»Der er ingen tvivl om, at der er meget på spil,« siger Jakob Illeborg, der har fulgt valget fra valgsteder i Budapest i løbet af dagen.

»Det er helt klart, at folk er spændte,« tilføjer Jakob Illeborg.

Valgstederne er netop lukket til det valg, der bliver kaldt et af de vigtigste valg i Europa. Der er dømt alle mod premierminister Viktor Orbán, efter at seks ungarske partier er gået sammen for at vælte premierministeren.

Jakob Illeborg vurderer, at der er tre faktorer, der kan blive afgørende for valget i Ungarn.

Den første faktor er stemmeprocenten.

»Det forlyder, at stemmeprocenten er høj. Måske ligefrem rekordhøj. Og det kan vise sig at være rigtig vigtigt,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Hvis der pludselig er flere, der stemmer end der plejer, kan det godt forskyde det hele.«

På de 12 år, hvor Viktor Orbán har siddet på magten, har han blandt andet gennemført kontroversielle reformer af selve valgsystemet.

Reformer, der gavner hans eget parti Fidesz.

»Oppositionen skal have tre eller fire procent flertal, hvis de skal vinde. Det er de tal, man regner med, hvis det skal lykkes for dem.«

Jakob Illeborg fortæller, at den anden faktor kan blive stemmer fra udlandet.

»En anden ubekendt faktor er, at det er muligt at stemme fra udlandet.«

»Man ved, at rigtig mange har tænkt sig at stemme. Hvad de stemmer? Det ved vi til gengæld ikke.«

Og så er der den sidste faktor, som kan ses på himlen.

»Det har været godt vejr hele dagen, og det kan faktisk godt få betydning.«

I løbet af dagen har det været fire grader med solskin, og det kan også medvirke til en højere stemmeprocent, da flere ungarer derfor kommer ud og stemmer.

»Der er mange, der har stemt. Det er godt vejr, og der kommer stemmer ude fra. Det er usikkerhedselementer, der kan få det hele til at tippe,« siger Jakob Illeborg og forsætter:

»Hvis man skal sige det meget groft, så er de her faktorer til fordel for oppositionen. Der er flere eksperter, der har vurderet, at en stor valgdeltagelse er til fordel for oppositionen.«

Det forventes, at der kommer de første indikationer imellem klokken 23.00 og 24.00.