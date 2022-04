For andre EU-borgere kan det godt virke besynderligt, at så mange i Ungarn stemmer på Viktor Orbán - en politiker, som har gjort hvad han kan for at indskrænke den demokratiske proces. Det hedder sig, at det er de gamle, og dem på landet, der stemmer på Orbán. Men B.T. i Budapest har mødt en ung, veluddannet kvindelig Orbán-støtte.

»Ja, jeg stemmer Orbán. Det skyldes nok, at min familie på mange måder er konservative. Vores værdier varetages bedst af ham og hans parti. Jeg er ikke begejstret for ham, men jeg stemmer på ham alligevel, siger Bori Balint til B.T.

Hun er bestyrer i en velsanset skønhedsklinik, taler som en af få i Budapest flydende engelsk med en syngende amerikansk accent, der vidner om, at hun også berejst. B.T.s udsendte forholder hende, at det kan virke lidt mærkeligt at stemme på en kandidat, som i udlandet beskrives som autoritær.

»Orbán har på mange måder været god for os i Ungarn. Jeg fik for eksempel støtte af staten, da jeg blev gift. Der er helt sikkert mange ting ved ham, jeg ikke kan lide, men oppositionen er ikke bedre. Det er vel lidt trist, at det er sådan. Men Orbán er for mig det mindst dårlige valg, siger Bori Balint.

Hun og andre Orban-støtter, B.T. har talt med i Ungarn, kan ikke se problemet i at Viktor Orbán er pot og pande med Vladimir Putin.

»For mig er det ikke problematisk. Ungarn har et andet forhold til Rusland og Ukraine end jer i Vesteuropa. Vi har aldrig brudt os særlig meget om ukrainerne, og Putin har også gjort gode ting for os undervejs«, siger hun.

Den holdning er hun ikke ene om. Marco, en yngre mand, der stemmer på oppositionen, køber heller ikke forargelsen over, at Putin og Orbán er tætte.

»Vi bliver nødt til at være venner med Putin. Vi får al vores energi fra Rusland. Vesten må forstå, at vi ikke bare kan stoppe samarbejdet med Rusland. Vi er alt for integrerede i hinanden« sikrer Marco, der er studerende, til B.T.

Orban-støtten Bori Balint mener også, at Orbán har gjort klogt i at forsøge at være neutral i forhold til krigen.

»Jeg er ikke tilhænger af krigen, og jeg synes, det er rigtigt, at Putin er en krigsforbryder. Men Ungarn bliver nødt til at forholde sig til den virkelighed, vi lever i. Og det er en virkelighed, hvor Rusland betyder meget,« siger hun.

Ligesom mange andre ungarere, B.T. har talt med, er hun ikke synderligt bekymret over EUs trusler om at isolere Ungarn, hvis Orbán bliver genvalgt, og forsætter sin politiske linje.

»Alliancer kommer og går. Det ved vi her i Ungarn. Vi er på mange måder glade for at være med i EU, men vi skal ikke tage diktat fra dem. Vi er først og fremmest ungarere«, siger Bori Balint til B. T. i Budapest.