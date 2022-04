Sejren til Orbán = fortsat problemer i EU.

Før alle stemmerne var talt op har den siddende ungarske præsident Viktor Orbán erklæret sig som sejrherre af parlamentsvalget, og samtidig har oppositionslederen, Péter Márki-Zay, erkendt sit valgnederlag. Dermed forbliver Orbán ved magten med alt sandsynlighed.



Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, så betyder det, at der fortsat vil være uro omkring Ungarns plads i EU og landets venskab med Ruslands præsident Vladimir Putin.

»Sejren til Orbán betyder, at den sten i skoen, som Orbán har været gennem de seneste 12 år, den forbliver. Den bliver måske sågar et større hæmsko end førhen.«

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker skæbevalget i Ungarn fra Budapest. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker skæbevalget i Ungarn fra Budapest.

»Orbán har bevidst udvandet demokratiske processer, så det er nemmere for ham at vinde. Han har indskrænket en række liberale grundprincipper og minoritetsforhold som LGBT. Og man må formode, at den tendens vil fortsætte og Orbán vil sætte farten op for sit udvandingsprojekt.«

Og det vil være bekymrende for Europa, hvor man har haft så mange problemer, hvor man har snakket om at isolere Ungarn fra resten af EU. Og det er ikke den splittelse, som man har bug for nu, fortæller Jakob Illeborg.

»Det er en kile i Europa for Putin. Putin og Orbán er mangeårige nære venner, og Ungarn har i gennem mange år fået billig energi fra Rusland, mod en eller anden form for loyalitet, som Orbán nu skal bevise tilbage overfor Rusland.«

»Det er en stor skuffelse for oppositionen, at de taber så stort.«

For kort før valget fik Rusland og Ungarn en ny energiaftale på plads, som fortsat giver Ungarn nogle favorable energipriser.

»Sejren kan ses som, at en af Putins bedste europæiske venner får lov til at blive ved magten og kan have indflydelse i Bruxelles, og det er en sejr for Putin.«

Valget igennem har den ungarske oppositionen forsøgt at sælge venskabet som værende problematisk, samt at Ungarn ikke kunne være tjent med det. Men det viste sig ikke nok til at overbevise et flertal.

Jakob Illeborg har dagen igennem snakket med flere ungarere i alle aldre, og der viste sig en tendens, som måske giver svaret på Orbán-sejren.

»Selv nogle steder i EU er tingene ikke så sort-hvide, som de nogle gange er for os danskere. Det kan jeg bekræfte. Dem, jeg har snakket med, har ikke været lige så fordømmende omkring invasionen af Ukraine som vi danskere har. Ungarn er fuldbyrdet medlem i EU og har været med sanktionerne mod Rusland, men de har fortsat forståelse for Rusland.«