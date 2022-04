»Det er sjældent, at vi går op i et valg i centraleuropa på den her måde.«

Ordene stammer fra Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

Jakob Illeborg befinder sig i skrivende stund i Budapest i Ungarn, hvor et af de vigtigste valg for Ungarn skal afholdes søndag.

»Jeg tænker, at det er en stor dag i morgen. Ikke bare for Ungarn, men for hele Europa.«

Når ungarerne marcherer mod stemmeurnerne søndag bliver det groft sagt med to muligheder:

Enten Viktor Orbán, den nuværende premierminister, eller de andre.

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, foran det ungarske parlament i Budapest. Vis mere Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, foran det ungarske parlament i Budapest.

Der er nemlig dømt alle mod Viktor Orbán til det kommende valg.

»Det er en stor dag for oppositionen, som i sandhed har forskellige politiske holdninger.«

»De er gået sammen med det budskab, at Viktor Orbán skal smides på porten,« forklarer Jakob Illeborg.

Seks ungarske partier har slået sig sammen mod Viktor Orbán, som alle sammen har til formål at fjerne Viktor Orbán fra embedet efter valget.

Men én person fylder under valgkampen.

»Elefanten i rummet hedder Vladimir Putin,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Viktor Orbán og Vladimir Putin har været utrolig nære. Han har besøgt Vladimir Putin i Moskva hele 12 gange, mens han har været premierminister. Det seneste besøg var et par uger inden krigen.«

Oppositionspartierne har kritiseret Viktor Orbáns forhold til Ruslands præsident Vladimir Putin i lyset af invasionen af nabolandet Ukraine.

»Ungarn har medvirket i sanktioner mod Rusland, men der er stadig ting, som de ikke vil.«

Ungarn har nægtet at lade våben til Ukraine blive transporteret gennem Ungarn.

Vladimir Putin og Viktor Orbán i 2019 i Ungarn. Vis mere Vladimir Putin og Viktor Orbán i 2019 i Ungarn.

Men Jakob Illeborg fastslår, at holdningerne til relationen mellem Viktor Orbán og Vladimir Putin er spredte i Ungarn - og kan blive afgørende.

»Det spændende bliver, om Viktor Orbán bliver belønnet for sin håndtering af Rusland, eller om han bliver straffet for det. Det er klart, at der hvor jeg er i Budapest, som er en moderne storby, der møder jeg en masse mennesker, som vil stemme på oppositionen.«

»Men vi skal ikke langt væk, før man har helt andre holdninger,« siger Jakob Illeborg.

Premierministeren har siddet tungt på magten siden 2010, og han har stor skare af ungarer, som følger ham.

»Der er folk i Ungarn, der ser på Rusland på en helt anden måde, end vi gør. De er naturligvis ikke begejstret for krigen i Ukraine, men de mener, at de sagtens kan samarbejde med Vladimir Putin og Rusland.«

På de 12 år, hvor Viktor Orbán har siddet på magten, har han blandt andet gennemført kontroversielle reformer af selve valgsystemet.

»Det er et meget, meget åbent valg i morgen. Men Viktor Orbán har fordelen ved, at han selv har lavet valglovene om. Han har gjort det nemmere for større partier at vinde - som sit eget parti,« tilføjer Jakob Illeborg.

Om valget ender som det store opgør med Viktor Orbán og Vladimir Putins relation er svært at spå om, forklarer Jakob Illeborg.

»Det er svært at vurdere, om det lykkedes Viktor Orbán igen at kvæle oppositionen, eller om han bliver smidt på porten.«

Men vurderer du, at oppositionen vælter Viktor Orbán?

»Om de lykkedes med det? Det er svært at sige,« siger Jakob Illeborg afslutningsvis.

Foreløbig holder Viktor Orbáns parti, Fidesz, fast i en lille føring i meningsmålingerne.

Men omkring otte procent af vælgerne, godt 600.000 ungarer, har endnu ikke besluttet sig ifølge Tibor Zavecz fra meningsmålingsinstituttet Zavecz Research.