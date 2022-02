Kiev ligger blot 120 kilometer fra Ukraines grænse til Hviderusland. Rusland har mere end 30.000 tropper i området. En invasion herfra ville ikke være vanskelig.

Området omkring Tjernobyl er her 35 år senere stadig et lukket katastrofeområde. Her er næsten ingen mennesker, men til gengæld vilde heste, elge, ulve og masser af vilde hunde, og så uhyggeligt stille, bortset fra vindens hylen i de efterladte huse.

Få kilometer væk på den anden side af grænsen til Hviderusland afholder russerne netop nu en storstilet militærøvelse, som, alt efter hvem man spørger, enten absolut intet med den igangværende krise at gøre eller er en generalprøve på en forestående invasion.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, advarede torsdag aften om, at briterne ligger inde med dybt foruroligende efterretninger om en mulig forestående invasion.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, tæt på grænsen mellem Ukraine og Hviderusland.

»De næste dage bliver formodentlig de farligste i denne krise, som er den værste, Europa har gennemlevet i årtier,« sagde Boris Johnson torsdag aften i Bruxelles.

Der er tre ruter, den russiske hær kan vælge, hvis man virkelig har tænkt sig at invadere hele – eller dele af – Ukraine.

Der er lige nu udstationeret mindst 135.000 russiske soldater ved Ruslands grænse mod det østlige Ukraine. Den russiske flåde er sejlet ind i Sortehavet, hvorfra et angreb også kan påbegyndes, og endelig er der grænsen mod nord mellem Hviderusland og Ukraine.

B.T. har været i grænseområdet mod øst. Her var stor militær aktivitet på den ukrainske side med talrige afspærringer og kontrolposter på vejene.

Sådan ser Tjernobyl ud i dag. Hviderusland ligger kun få kilomter væk

Derfor var overraskelsen også stor, da B.T. besøgte grænseområdet mod Hviderusland. Her var nemlig absolut ingen synlige tegn på ukrainsk militærtilstedeværelse. Og det er interessant, fordi grænsen kun ligger halvanden times kørsel fra Kiev med fem millioner beboere.

»Vi må stå imod. Vi må modsætte os en tilbagevenden til de dage, hvor nationers skæbner blev afgjort af en håndfuld stormagter hen over hovedet på hele befolkninger,« siger Jens Stoltenberg.

Det nordlige Ukraine ved Tjernobyl er netop sådan et område, hvor hensynet til Sovjetunionen vejede tungere end hensynet til mennesker, der bor her.

Dyrene har overtaget det forladte Tjernobyl. Her er det en vild hest.

De uhyggelige forladte byer tæt på atomkraftværket minder om de menneskelige omkostninger ved pludselige, voldsomme begivenheder. Omkring 300.000 mennesker blev i årene efter Tjernobyl-katastrofen evakueret eller tvangsflyttet. Mere end 5.000 kvadratkilometer er stadig i dag og i al forudsigelig fremtid forgiftet land, som ikke kan bebos.

Omkostningerne ved en russisk invasion vil være enorme. Op mod fem millioner ukrainere ville blive tvunget på flugt.

Flere af de førende russiske generaler er lige nu i Hviderusland, og skulle Rusland ønske at indtage Kiev, er ruten gennem Tjernobyl en oplagt rute.

Der er nemlig stort set intet ukrainsk forsvar til stede. En pæl sat ned i jorden med ukrainske farver på den ene side og belarussiske på den anden symboliserer en af de mange grænseovergange. Der ville ikke være nogen umiddelbar modstand for russiske tanks her.

Rusland har netop nu tusindvis af tropper i Hviderusland, officielt for at dektage i en militærøvelse.

Boris Johnson lod torsdag forstå, at man stadig ikke mener, at Vladimir Putin har besluttet sig for, om russerne vil invadere Ukraine, men blandt de ukrainere, B.T. har talt med i Kiev, kan tiltroen til, at Putin taler sandt, ligge på et meget lille sted.

»Vi stoler ikke på hverken ham eller russerne. Hans garantier om, at de ikke vil angribe, er lige så meget værd som alle de garantier, vi har fået gennem årene af Rusland, altså ingenting,« siger soldaten Dmitri, som B.T. taler med på gaden.

Tjernobyl-katastrofen er en vigtig del af ukrainernes mistillid til Moskva. Dengang tog det uger og måneder, før ukrainerne blev fortalt, at en radioaktiv sky fra Tjernobyl var drevet ind over byen.

Derfor er det heller ikke fra russerne, at de fleste ukrainere søger svar på den evige bekymring, mange går rundt med.

Sådan ser grænseafmærkningen ud på en vej nordøst for Tjernobyl. Ikke megen afspæring her.

»Jeg er så træt af denne krise. Hvorfor skal vi lige leve i en tid som denne med så meget bekymring. Bare det dog snart var slut,« siger Katia Zarovaa til B.T.

Det er der dog desværre ikke noget, der tyder på, at det er. På trods af gentagne vestlige forhandlinger med Rusland og efterfølgende udmeldinger om en ny, gensidig forståelse, er oprustningen langs Ukraines grænser bare taget til.

Amerikanerne forbereder nu et modtagelsescenter for de cirka 7.000 amerikanere i Ukraine i Polen, og både polakkerne og Bulgarien bygger nu modtagelsescentre, hvis det værste skulle ske.

Ukrainerne er et hårdt prøvet folk. Tjernobyl var bare endnu en prøvelse. Mellem fem og otte millioner ukrainere døde i Anden Verdenskrig, og Stalin var ansvarlig for millioner af døde ukrainere i 1930erne.

Allerhelst vil de ukrainere, som B.T. taler med, bare have lov at være i fred. Det er dog langtfra givet, at de får lov til det.