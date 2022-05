De siger ikke så meget de unge mænd i den lille enhed, som pludselig dukker op. Men én ting vil de gerne sige.

‘Russerne plyndrede vores hjem. Så nu plyndrer vi deres militærkøretøjer.’

Den lille enhed bestående af omkring seks personer fra den ukrainske hær havde netop parkeret deres hvide varevogn på en mark ved den efterhånden verdensberømte by Butja lige nord for Kyiv.

Og her mødte B.T. enheden i byen, der for få uger siden var genstand for store dele af verdens opmærksomhed.

Det skete, da stribevis af likviderede civile blev fundet i byen, efter russiske styrker trak sig ud. Mange af de dræbte havde hænderne bundet bag ryggen. Flere var skudt direkte på gaden. Andre i deres hjem.

I det hele taget anslås det, at Rusland har begået en række krigsforbrydelser i Butja.

Bitterheden mod de russiske soldater og invasionen var til at tage at føle på hos de ellers fåmælte medlemmer af den ukrainske enhed.

Og soldaternes kommentarer om plyndringer af deres hjem kommer netop efter adskillige historier i internationale medier om, at russiske invasionsstyrker har plyndret de ukrainske forretninger, institutioner og huse under deres fremtog i Ukraine.

Ukrainske soldater leder efter stumper de kan bruge, fra ødelagte russiske kampvogne i Butja uden for Kyiv. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ukrainske soldater leder efter stumper de kan bruge, fra ødelagte russiske kampvogne i Butja uden for Kyiv. Foto: Bax Lindhardt

Stedet, hvor de ukrainske soldater var i gang med at fjerne brugbart materiel fra russiske køretøjer, ligger på en mark i Butja.

De lokale kalder den for en bilkirkegård, hvor stribevis af ødelagte og itusprængte personbiler er blevet bragt hen, efter de er blevet fjernet fra nogle af de sønderskudte gader i Butja.

Langt de fleste biler med spor af skudhuller eller helt smadret af en granat eller mine.

En del af bilkirkegården i Butja består af en stribe komplet ødelagte russiske militærkøretøjer, som det ukrainske forsvar altså kan bruge dele fra.

Ukrainske soldater leder efter stumper de kan bruge, fra ødelagte russiske kampvogne i Butja uden for Kyiv. Her er de i gang med at skrue en antenne af et ødelagt køretøj. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ukrainske soldater leder efter stumper de kan bruge, fra ødelagte russiske kampvogne i Butja uden for Kyiv. Her er de i gang med at skrue en antenne af et ødelagt køretøj. Foto: Bax Lindhardt

De køretøjer er ligeledes fjernet fra Butjas gader, efter de russiske styrker trak sig ud af byen.

Og da B.T. var på stedet, fandt den lille enhed flere ting, de kunne bruge fra det, der ellers ligner komplet skrot.

En lille hævn for det, russerne har gjort ved Ukraine og Butja.