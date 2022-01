Præsident Joe Biden hyrer nu meteorologer, der skal forudsige vejret i Ukraine de næste uger. Militære eksperter frygter nemlig, at en isvinter kan blive startskuddet til en russisk invasion.

Det har været en usædvanlig varm vinter efter ukrainske forhold. I stedet for bundfrosne søer og marker betyder det mudder og sjap, og det kan have forsinket russiske planer om en invasion.

Billeder fra grænsen mod øst mellem Ukraine og Rusland viser tydeligt, hvor smattede vejene er, og det gør både troppetransport og transport af tungt udstyr langt mere besværligt.

Allerede i november, hvor russerne stationerede op mod 100.000 tropper ved Ukraines grænser, forudså militæret, at den russiske præsident, Vladimir Putin, ligegyldigt hvad ville vente med en invasion indtil vinterens komme.

Jakob Illeborg i Kiev. B.Ts internationale korrespondent dækker krisen mellem Rusland og Ukraine. Vis mere Jakob Illeborg i Kiev. B.Ts internationale korrespondent dækker krisen mellem Rusland og Ukraine.

Og vinteren er nu for alvor kommet til Ukraine. Termometeret i Kiev viste minus 14 grader onsdag. Sneen har lagt sig på vejene, og søerne er ved at fryse til. Det betyder også, at forholdene for en russisk invasion er langt bedre.

Forhandlinger mellem USA og Rusland i Genève mandag førte som ventet ikke til resultater. Onsdag fortsætter de diplomatiske forsøg på at opnå en nedkøling af den ophedede situation, men vurderingen fra begge sider er, at parterne på afgørende områder står ganske langt fra hinanden.

Rusland har ladet forstå, at Vesten skal love at udelukke Ukraine fra optagelse i Nato permanent, og kommer dette løfte ikke, så vil Rusland forbeholde sig retten til et uspecificeret militært svar.

Her i Ukraine tolkes det af mange som en slet skjult trussel om en invasion. Russerne annekterede den ukrainske Krim-halvø i 2014 ved et lynangreb, der tog både ukrainerne og Vesten på sengen.

Ukrainske soldater forbereder sig på en mulig russisk invasion Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Ukrainske soldater forbereder sig på en mulig russisk invasion Foto: SERGEI SUPINSKY

Præsident Joe Biden har nu ansat et hold meteorologer til vurdere forholdene på jorden i Ukraine nu og i den kommende tid. Vejrudsigten den kommende uge lyder på bidende frost. Det øger sandsynligheden for akut russisk militær aktivitet og skaber fornyet bekymring i Ukraine.

Efter forhandlingerne i Genève meldte russerne da også lidt kryptisk ud om deres hensigter.

»I løbet af de næste dage vil vi vide, om forhandlingerne overhovedet giver mening, og hvad det betyder for vores planer,« sagde Kremls talsmand, Dmitry Peskov, på et pressemøde.

temperaturen i Ukraine vart onsdag minus 15 grader. Den frosne jord gør en russisk invasion lettere Vis mere temperaturen i Ukraine vart onsdag minus 15 grader. Den frosne jord gør en russisk invasion lettere

Ved samme lejlighed angreb Vladimir Putins regering USA for en lækket plan om skrappe økonomiske sanktioner, skulle russerne angribe.

»Det er jo ikke noget, der hjælper til med at bygge en konstruktiv atmosfære ved forhandlingerne,« siger Dmitry Peskov.

Ruslands delegerede holder onsdag topmøde med Nato i Bruxelles, mens torsdagen er afsat til forhandlinger med OSCE.

I Ukraine tager man dog klog af skade sine egne forholdsregler. Mange ukrainere forventer forestående russisk aktivitet, hvad enten det bliver som symbolsk provokationer eller en decideret invasion.

Med den bidende frost er scenen sat for en farlig vinterkrig, ikke bare for ukrainerne, men for hele Europa.