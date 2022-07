Lyt til artiklen

Der var en skrøbelig glæde at spore i Kyiv torsdag aften, over at det er lykkedes Ukraines hær at smide de russiske besættelsestropper væk fra Slangeøen.

Snake Island i Sortehavet har fået nærmest mytisk karakter på grund af den nu verdensberømte besked fra de lokale ukrainske styrker på øen, der af et russisk krigsskib var blevet stillet et ultimatum om overgivelse, og dertil svarede:

»Russiske krigsskib, rend mig røven.«

Men Slangeøen har også stor strategisk betydning for Ukraines muligheder for at kontrollere dele af Sortehavet.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, besøgte torsdag den sønderskudte by Horenka nord for Kyiv

Rusland påstår, at de har forladt øen af egen fri vilje.

»Vi har forladt øen for at vise vores gode vilje. De russiske styrker har færdiggjort deres opgaver på Slangeøen, og vi har trukket den garnison, der befandt sig på øen, væk,« siger den russiske talsmand Igor Konasjenkov på et pressemøde.

Rusland bad ved samme lejlighed Ukraine om at rense kystområderne for miner, men tiltroen til, at Rusland ikke vil misbruge en sådan minerydning til en ny offensiv fra havet, er meget lille hos regeringen her i Kyiv.

Til gengæld er der flere her, der frygter en russisk hævn over begivenhederne på Slangeøen.

Ukrainsk krigslykke er ofte blevet mødt med et mærkbart russisk modsvar, og den seneste uge har der været nye missilangreb i flere ukrainske storbyer inklusive Kyiv.

Flere lokale, som B.T. talte med torsdag aften, frygter, at flere missiler kan være på vej.

Russerne har forladt den strategisk vigtige Slangeø i Sortehavet Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Men endnu større er bekymringen for, om Hviderusland nu kan være på vej ind i krigen. Vladimir Putin holdt topmøde med Hvideruslands leder, Aleksandr Lukasjenko, forleden, og det forlyder, at Putin på alle tænkelige måder forsøger at presse Hviderusland til at angribe Ukraine.

Det er det helt store samtaleemne på Kyivs cafeer, og de fleste, B.T. talte med, tror, at et angreb fra Hvideruslands side kan være på vej.

Skulle det ske, er det formodentlig netop Kyiv, der kan stå for skud. B.T. besøgte torsdag byen Horenka lidt nord for Kyiv. Den er stort set totalt smadret. Men det var her, de drabeligste slag blev slået, da russerne var ved at løbe Kyiv over ende i krigens første dage. Og appetitten på mere krig her er bestemt ikke stor.

Den tidligere næstkommanderende i det ukrainske sikkerhedsråd General Serhii Kryvonos vurderer, at et angreb fra Hviderusland er sandsynligt.

»Russerne har stigende indflydelse på det politiske lederskab i Hviderusland, og ikke mindst har de stor kontrol over landets hær. De har russiske officerer placeret i stort set alle belarusiske enheder, og de fører aktiv propagandakampagne, der retfærdiggør behovet for et angreb på Ukraine,« siger Serhii Kryvonos til ukrainsk tv.