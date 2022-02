Ruslands kontrol over Europas energi er uholdbar, og den er en del af Putins forsøg på at lave en ny verdensorden.

Advarslen kommer fra talspersonen for Ukraines energiforsyning, Vitlana Zalishchuk, da B.T. møder hende i det statsejede firma Naftogaz' splinternye og topmoderne kontorbygning i Kiev.

Hun er velformuleret, og hun holder sig ikke tilbage, når det gælder Rusland og Vladimir Putin.

»Lige nu forsøger Europa at deeskalere krisen samtidig med, at Putin forsøger at skabe en ny verdensorden. Og spørgsmålet er, hvilken pris vi kommer til at betale, hvis ikke nu, så måske til efteråret eller om to år,« siger Vitlana Zalishchuk.

B.T.s internationale korrespoendent, jakob illeborg, dækker krisen fra Kiev

Hun understreger, at hele krisen er en del af en større russisk plan, der i høj grad vedrører hele Europa – ikke bare Ukraine. Naturgassen er ifølge hende Putins måske stærkeste våben.

»Vi har allerede set, hvor skrøbelig EU er, når det gælder energi. Da Vesten meldte ud, at man ville indføre sanktioner, hvis Rusland angriber, svarede Putin iskoldt, at så slukker han da bare for gasforsyningen til Europa, hvilket vil lamme den europæiske økonomi på en meget farlig måde,« siger Vitlana Zalishchuk.

Fyrre procent af al gas, der kommer fra Rusland til EU, bliver transporteret gennem Ukraine.

Men Rusland forsøger nu at afskære Ukraine den indflydelse dette giver ved at transportere naturgassen gennem de to rørsystemer Nord Stream 1 og 2. Den første er allerede i funktion. Nord Stream 2 er færdigbygget, men endnu ikke taget i brug.

»Nord Stream 2 er udelukkende et politisk projekt. Leverancen gennem Ukraine har næsten tre gange så stor kapacitet. Derfor handler de nye rørledninger udelukkende om, at Putin vil have total kontrol med gasleverancen til Europa.«

Set med ukrainske øjne er det svært at forstå EUs accept af tilblivelsen af Nord Stream, siger Naftogaz-talspersonen.

»Vi har aldrig forstået, hvorfor EU valgte at blotte sig overfor Putin. Hvorfor man valgte at indgå i et samarbejde, der reelt giver russerne muligheden for at lamme den europæiske økonomi, når det passer dem?«

Hun fortæller, at Ukraine i årevis har advaret EU-staterne om disse muligheder, og at det på ingen måde overrasker Ukraine, at Putin er villig til at bruge gassen som et våben.

»Det kan blive rigtig slemt for Europas borgere og virksomheder. Hvis Putin lukker for gassen, så vil man blive nødt til at prioritere, hvordan man bruger energi i EU,« siger hun og tilføjer:

»Der vil simpelthen ikke være nok, og man vil blive nødt til at lukke ned for vigtige, energikrævende aktiviteter. Foruden at energipriserne vil blive endnu højere. Det kan smadre Europas økonomi.«

Hun understreger, at en sådan energikrise vil ramme forskelligt, da nogle lande er mere afhængige af russisk energi end andre.

Tyskland får 65 procent af sin energi fra Rusland, Polen 55 procent, mens Tjekkiet får 100 procent af sin energi fra Rusland. Men det korte svar er, at det vil være katastrofalt.

Og ikke mindst fordi Tyskland har været en aktiv fortaler for Nord Stream, har det været muligt for Putin i ro og mag at udbygge sin indflydelse i EU.

Vladimir Putin og Tysklands kansler, Olaf Scholz, i Moskva tirsdag. Foto: Ritzau/Scanpix

En række lande med USA og Storbritannien i spidsen har i årevis advaret om dette scenarie, men tyskerne har ikke kunnet se problemet i samhandel med russerne – snarere tværtimod.

USA's præsident Joe Biden har åbent ladet forstå, at et angreb på Ukraine vil medføre en øjeblikkelig aflysning af Nord Stream 2. Men det er tyskerne ikke begejstrede for.

Den tyske kansler Olaf Scholz var i Moskva tirsdag, og selv om han har meldt klart ud, at den russiske aggression er uacceptabel, og vil blive mødt med sanktioner, så nægter han at tale om Nord Stream 2 – ja, han nævner ikke engang det store projekt med navn.

»Vi vil gerne advare vores europæiske venner om, at vi her i Ukraine har mærket Ruslands brug af energi som våben adskillige gange, og ingen skal tvivle på, at Putin mener det, når han siger, at han er klar til at slukke for gassen,« siger Vitlana Zalishchuk.

Hun siger til B.T., at hun håber, at om ikke andet så vil krisen i Ukraine få EU til at få øjnene op for, at det er en bydende nødvendighed, at der bliver etableret en ny fælles energipolitik, der er uafhængig af de politiske vinde i Moskva.