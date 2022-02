Stemningen i Kievs gader i Ukraine er anspændt.

Få timers kørsel mod nord har Rusland opmarcheret en større styrke i Hviderusland, som ifølge militæreksperter vil kunne rykke frem og indtage den ukrainske hovedstad, så snart der bliver givet signal til angreb.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er tirsdag landet i Kiev, og han mærker tydeligt, at truslen fra Rusland er intensiveret.

Ukrainerne i Kiev forsøger efter bedste evne at leve et så normalt liv som muligt, selvom krigsskyggerne hænger ind over Kiev i den lave vintersol, beretter han.

»Alle i Kiev forholder sig til truslen fra Rusland. Militæret er blevet mere synligt ved indfaldsvejene til Kiev. Jeg var her også for 10 dage siden, og der er klart mere militær nu. Der er checkpoints med militære lastbiler og soldater med maskinpistoler og hjelme,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»De lever i en ubehagelig uvidenhed om fremtiden. De ved ikke, hvad der sker i morgen. Men inde i byen forsøger folk at fortsætte hverdagen. Børnene går i skole, og man handler i supermarkedet, som man plejer. Men her er en stemning af stilhed før stormen; hvis der kommer en storm.«

Flere af de ukrainere, Jakob Illeborg har talt med, fortæller, at de vil søge mod Europa, hvis Putin blæser til angreb.

»Det er angstprovokerende, at der kan være russiske soldater i Kievs gader inden for få timer. De rige overvejer at søge mod Europa, men den mulighed er det ikke alle, der har,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent er lige nu i Kiev. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent er lige nu i Kiev. Foto: Jon Wiche

»Vi ved jo heller ikke, hvad der vil ske, hvis russerne kommer. Bliver der gadekampe i Kievs gader, eller overgiver ukrainerne sig uden kamp? De har svoret, at det gør det ikke, men hvad vil det så betyde, hvis det kommer til kamp? Vil man så kunne blive i Kiev?«

Usikkerheden er stor. Nogle af de ukrainere, Jakob Illeborg har talt med, siger, at de tror, at Putin bluffer – at han bare spiller med musklerne.

Men hvad skulle formålet være med det? Hvad kan Putin vinde ved at opmarchere over 100.000 tropper ved grænsen til Ukraine og sætte NATO-landene i alarmberedskab?

»Han får i hvert fald verdens opmærksomhed. Frankrigs præsident, Macron, er lige ankommet til Kiev fra et møde med Putin i Moskva. Der går ikke en dag, hvor Rusland ikke er på verdens avisforsider,« siger Jakob Illeborg.

»Og så har han vundet initiativet. Det er jo Vesten, der venter på Putins næste træk. Den eneste, der ved, hvad der reelt skal ske, er Putin. Angriber russerne? Ingen ved det.«

På det mere pragmatiske plan har Putin ifølge Jakob Illeborg allerede vundet en sejr ved at sikre sig støtte fra mægtige Kina, hvis Vesten indfører skrappe sanktioner mod Rusland.

Men hvis Putins mål er at afskrække Ukraine fra på et tidspunkt at søge om medlemskab i NATO, har Putin formentlig forregnet sig, vurderer Jakob Illeborg.

»Nu har ukrainere jo set, at den russiske bjørn kan puste sig op, og det, tror jeg, vil få Ukraine til at orientere sig endnu mere mod Vesten og NATO.«

Jakob Illeborg er udsendt til Kiev frem til i første omgang lørdag. B.T. vil løbende rapportere fra den ukrainske hovedstad.