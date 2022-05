»Det her er min talisman,« siger Olegg og viser glad patronen frem.

Han har gravet den ud af væggen i det hus i Ukraine, hvor han for lidt over en måned siden troede, han skulle dø, da han blev taget til fange og tortureret af den berygtede russiske lejehær Wagner Group.

Dagen, hvor patronen blev affyret ind i væggen få centimeter fra hans hoved, vil for altid stå indprentet i hans hukommelse.

Han kan nemlig huske, hvordan han først så dem ved nabohuset på den anden side af marken i udkanten af den lille landsby Motyzjyn vest for hovedstaden Kyiv.

De russiske invasionsstyrker lå sammen med lejesoldater fra Wagner Group i voldsomme kampe med det ukrainske forsvar.

Målet var at indtage Kyiv.

Men først skulle en række små byer vest for storbyen indtages.

Det gjaldt også Motyzjyn, hvor 54-årige Olegg Bondarenko til daglig arbejder på et rehabiliteringscenter for alkohol- og stofmisbrugere.

Olegg viser den patron, som er blevet hans talisman, frem. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Olegg viser den patron, som er blevet hans talisman, frem. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg kunne se dem komme over marken. Mange i området var allerede flygtet, men jeg var blevet tilbage for at passe på dem, der var på centret,« forklarer Olegg til B.T.

Det første møde med soldaterne fra den berygtede Wagner Group var brutalt.

»De troede, at vi havde en militærbase her, så de skød alt muligt. De regnede med, at behandlingscentret bare var et skjul for en militærbase,« forklarer Olegg, mens han viser B.T. rundt i den landejendom, der udgør centeret.

Flere steder har Olegg og de andre på centeret forsøgt at skjule skudhullerne efter Wagner Groups ankomst.

Men spejlet på badeværelset har fortsat et stort hul.

Det samme har et maleri i gangen med den berømte 'Sidste nadver'. En kugle har tydeligt strejfet Jesus lige i maven.

»Det var her, gruppens anfører sparkede mig til jorden,« forklarer Olegg og peger på gulvet, mens han åbner munden til et smil, der afslører de manglende tænder, som sparket var lig med.

Da han lå på jorden, valgte en lejesoldat af skyde mellem Oleggs ben, og gruppens snigskytte affyrede to skud lige ind i væggen ved siden af Oleggs hoved. En advarsel.

Olegg ved den væg, hvor en snigskytte fra Wagner Group affyrede to skud snært forbi hans hoved. Man kan fortsat se hullerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Olegg ved den væg, hvor en snigskytte fra Wagner Group affyrede to skud snært forbi hans hoved. Man kan fortsat se hullerne. Foto: Bax Lindhardt

Den ene af patronerne er den, der siden er blevet den 54-åriges talisman.

Men dagen – den 24. marts – var først begyndelsen på et uhyggeligt drama på liv og død, som Olegg skulle igennem.

Han blev taget som den berygtede lejesoldatgruppes gidsel.

»De bandt mig til rækværket udenfor og sparkede mig, og så bandt de mig til en ATV og kørte mig væk. Jeg måtte løbe efter den, og de sagde ‘hvis du vælter, så dræber vi dig’,« forklarer Olegg.

Han blev ledt hen til en landejendom i den anden ende af byen, hvor Wagner Group havde indrettet et midlertidigt hovedkvarter.

Og så gik rædslerne for alvor i gang.

Da de ankom blev Olegg afhørt voldsomt. Med en pistol for panden og spidsen af en kalasjnikov-riffel banket ind i hans rygrad igen og igen.

Da forhøret var overstået, blev han ledt til et område i udkanten af landejendommen.

Her finder man en lille brønd. Den blev Olegg kastet ned i.

Og her brugte han de næste to dage i det kolde martsvejr.

»De lukkede låget på brønden, så jeg ikke kunne stå op. Jeg forsøgte at sove med hovedet op ad en ledning i brønden. Men det var svært. Jeg fik hverken mad eller vand, mens jeg var dernede,« forklarer Olegg til B.T., som han har taget tilbage til stedet, hvor hans mareridt udspillede sig for få uger siden.

Under de to døgn i brønden vidste han ikke, om han fik lov til at leve, eller om han skulle dø.

Olegg Bondarenko ser ned i den brønd, han for få uger siden brugte to hele døgn i. Uden mad og drikke. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Olegg Bondarenko ser ned i den brønd, han for få uger siden brugte to hele døgn i. Uden mad og drikke. Foto: Bax Lindhardt

Han vidste, at Wagner Group ledte efter lokale. De havde en liste med folk, der skulle dræbes. Men stod han på den?

Det havde byens borgmester, hendes mand og barn gjort. Og de blev fanget, dræbt og siden begravet i en massegrav få meter fra Oleggs brønd.

Alt imens Olegg blev efterladt i brønden, kunne han høre, hvad der foregik omkring ham. Han var nemlig ikke den eneste fange.

»Jeg hører fortsat skrigene i mit hoved af dem, der blev tortureret. Hele tiden, mens jeg var der, var der nogen, som blev afhørt og tortureret,« forklarer han.

Brønden er få meter dyb med en enkelt ledning stikkende ud af siden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Brønden er få meter dyb med en enkelt ledning stikkende ud af siden. Foto: Bax Lindhardt

Efter to dage troede Olegg endelig, det var ovre.

Han blev taget op af brønden. Hårdt forslået og svag regnede han med, at han skulle dræbes. Han havde endda forberedt sig på, hvad han skulle sige til sine bødler.

»Jeg ville bede for dem, og for at Gud skulle beskytte dem og deres familier. For Jesus bad for dem, der tog hans liv. Man skal dø med værdighed,« siger Olegg.

Men i stedet skete der noget.

Nogle unge, gudfrygtige, almindelige russiske soldater bar ham over til et nærliggende skur.

»De unge soldater skød mig ikke, som Wagner Group havde sagt, de skulle. I stedet sagde de til mig, at efter to timer kunne vi gå fra stedet. Wagner Group troede, vi var blevet slået ihjel. Så de efterlod os, da de forlod området,« forklarer han.

To timer gik, og Olegg bevægede sig ud fra skuret sammen med en ældre mand, der også havde været gidsel.

De bevægede sig nær den massegrav, som Wagner Group havde skabt ikke langt derfra og i frihed.

54-årige Olegg blev taget til fange af den frygtede russiske Wagner-gruppe. Her sidder han i resterne af den massegrav, hvor han skulle have ligget. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 54-årige Olegg blev taget til fange af den frygtede russiske Wagner-gruppe. Her sidder han i resterne af den massegrav, hvor han skulle have ligget. Foto: Bax Lindhardt

Når Olegg i dag besøger området og massegraven, han med nød undslap, bliver han en sjælden gang stille.

»Jeg er overbevist om, at det var Gud, der reddede mig,« siger han.

»Jeg skulle have været i den massegrav her.«