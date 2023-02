Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dødstallet stiger og stiger, og i Tyrkiet holder man vejret i forventning om mere dårligt nyt efter det enorme jordskælv.

Det beretter B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, fra Istanbul.

»Det er en slags dagen derpå. Men det er også en ængstelsens dag. Folk forventer mere nyt, og de forventer, at det bliver mere ekstremt dårligt nyt,« konstaterer Jakob Illeborg.

»Mange af dem, som jeg har talt med, har familie og venner i det hårdt ramte sydøstlige område, som de ikke har hørt fra,« siger han.

Jakob Illeborg fortæller desuden, at Istanbul er en by i sorg og i chok.

»Man mærker det overalt. Folk er selvfølgelig meget, meget bekymrede,« fortæller han.

Jakob Illeborg beretter desuden om, at vejret vanskeliggør arbejdet med at finde overlevende.

»Det har sneet. Istanbul har været midt i en snestorm, og det gør det vanskeligt på flere måder. Det er et kapløb mod tiden,« siger Jakob Illeborg.

For det første, forklarer han, er det vanskeligt at få redningsmateriel frem til de steder, hvor man så desperat har brug for det.

»Og så er det klart, at det definitivt ikke er nemmere at overleve i murbrokkerne, hvis det er minus 10 grader i løbet af natten,« tilføjer Jakob Illeborg.

Du kan følge B.T.s omfattende dækning af jordskælvskatastrofen i vores liveblog.