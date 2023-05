Første runde af valget i Tyrkiet er overstået – sandsynligvis uden en endelig afgørelse.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er i Tyrkiet og beretter om en aparte valgaften og -nat.

Hverken Recep Tayyip Erdogan eller Kemal Kilicdaroglu ser ud til at have nået flertal ved søndagens præsidentvalg i Tyrkiet.

Og dermed ser landet ud til at skulle ud i en decideret gyser af en anden runde 28. maj.

Med lige under 98 procent af stemmerne optalt har Recep Tayyip Erdogan ifølge nyhedsbureauet Anadolu opnået 49,34 procent af stemmerne, mens oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu har modtaget 44,99 procent.

»Det har været en aparte valgaften og nat,« beretter Jakob Illeborg fra Tyrkiet.

Præsidentkandidat Kemal Kilicdaroglu (CHP) taler til partimedlemmer i løbet af valgaftenen søndag. Foto: MANUEL DE ALMEIDA

»Først på aftenen var jeg på besøg hos CHP, som har Kemal Kilicdaroglu i spidsen, og her var reaktionen på de tidlige resultater ikke til at tage fejl af. De troede, de var på vej til at vinde,« siger Jakob Illeborg desuden.

»Der er ingen tvivl om, at for de mange, der havde håbet på forandring i Tyrkiet, så er det en skuffelse, at meningsmålingerne, der gav Kilicdaroglu en føring, ikke ser ud til at have ramt plet,« konstaterer han.

Men oppositionen er formentlig ikke alene med en følelse af skuffelse mandag formiddag.

»Senere på valgaftenen kunne man i gaderne opleve sådan nogle festbusser fra Erdogans AKP-parti, som kørte runde og fejrede en sejr, men de fandt jo så også senere ud af, at de heller ikke havde vundet,« konstaterer han.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Jakob Illeborg mener ikke, at man nu kan konstatere, at præsident Erdogan er på vej mod en automatisk sejr i anden valgrunde, fordi han var så forholdsvis tæt på flertallet allerede i første runde.

»14 dage er lang tid. Det bliver en gyser, og jeg tror oprigtigt, at det kan gå begge veje. En del afhænger formentlig af, hvem den tredje kandidat, Sinan Ogan, nu vælger at opfordre sine støtter til, at de stemmer på,« siger han.

»Tyrkiet er fortsat i en voldsom økonomisk krise ovenpå jordskælvene, og det kan både blive en dreng og en pige, tror jeg,« siger Jakob Illeborg.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår alle stemmer er optalt, og et officielt valgresultat foreligger. Det bliver formodentlig mandag, vurderer Jakob Illeborg.