»Enten har folk ikke forstået det, eller også har de ikke fået forklaret det ordentligt.«

Så hård er den kontante dom fra Gilles Pialoux om coronanedlukningen i Frankrig ifølge radiostationen France Inter.

Chefen for afdelingen for infektionssygdomme på Hôpital Tenon i Paris er langtfra imponeret med franskmændenes måde at håndtere landets lockdown på, og han er ikke bange for at slå alarm.

»Jeg har set trafik og køer, som jeg sjældent ser i løbet af året (...) Jeg er forfærdet, og jeg ved virkelig ikke, hvad alle de mennesker skal. Jeg tror ikke på, at de alle arbejder med essentielle hverv,« forklarer Gilles Pialoux.

Man kan slet ikke sammenligne det her med den første nedlukning. Retningslinjerne er ikke ligeså hårde, men det udnytter folk nok også lidt. Florence, som B.T. møder på fortovet i Paris

Man kan sådan set godt forstå ham.

For når man bevæger sig rundt i de parisiske gader – hvor man skal have en attest for at bevæge sig uden døre (det kan du se mere om i videoen øverst i artiklen) – ligner byen ikke en, hvor der er taget drastiske midler i brug for at bekæmpe en coronapandemi.

Faktisk er han ikke den eneste, der er forbløffet.

»Jeg er overrasket,« fortæller advokaten Asim Singh, som B.T. møder tæt ved Concorde-pladsen.

»Under første lockdown blev jeg hjemme. Da jeg så billeder i fjernsynet, så alt meget øde ud. Nu har min arbejdsgiver underskrevet en attest, så jeg kan tage ind på kontoret.«

Til forskel fra første nedlukning er flere offentlige instanser åbne. Asim Singh kan for eksempel stadig tage i retten.

»Der er nok flere folk som jeg, der har lov til at tage på arbejde,« siger han, da han skal forsøge at forklare de mange mennesker på gaderne.

»Jeg er tilhænger af mindre strikse retningslinjer end første gang. Det er nemmere at håndtere denne gang, for personligt synes jeg, at nedlukningen i foråret var rigtig hård. Nu føler jeg mig mindre isoleret. Det er mindre frustrerende.«

Asim Singh er en af de mange franskmænd, som ikke tog på arbejde under den første nedlukning i foråret. Men nu tager han ind på kontoret.

Florence, der arbejder hjemme og er ude at gå en tur i sin frokostpause, er også overrasket over menneskemængderne og den manglende politikontrol på gaderne.

»Man kan slet ikke sammenligne det her med den første nedlukning. Retningslinjerne er ikke ligeså hårde, men det udnytter folk nok også lidt. Jeg tror, at der er mange, der tager på arbejde, selv om de sagtens kunne arbejde hjemme.«

Færdes man rundt i Frankrig uden en gyldig attest, får man en bøde på 135 euro – svarende til 1.000 kroner – hvis altså det er første gang. Derefter bliver det dyrere.

Men borgernes tolkning af den nuværende lovgivning er mere afslappet, end den var i foråret, mener Florence, som eksempelvis undrer sig over, at flere butikker, der ikke sælger produkter af uundværlig karakter som eksempelvis mad, holder åbent.

Der er stadig gang i den parisiske metro, når folk skal til og fra arbejde.

»Det er godt for økonomien, men om det er godt nok til at slippe af med virussen, det ved jeg ikke.«

Og så er den store forskel for Florence, at skolerne denne gang er åbne endnu.

»Første gang var det sværeste for mig at arbejde hjemmefra, samtidig med at der skulle passes børn. Alligevel er jeg delt. På den ene side tænker man, at det er godt at fortsætte med skolen, men man spørger også sig selv, om det er fornuftigt. Det er meget svært at se klart,« mener hun, men fastslår, at der også er strammet an hos skolebørn.

»Jeg har en søn på syv år. Han skal gå med maske nu. Det skulle han ikke før.«

Tirsdag varslede en talsmand fra regeringen, at man overvejede et totalt udgangsforbud mellem klokken 21 og 06. Men hurtigt afkræftede premierminister Jean Castex' kabinet oplysningen.