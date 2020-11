»Jeg har selv lige været smittet med den dér ting,« siger en ældre mand, der efter sin indlæggelse har overlevet corona-virus.

Det virker ikke tilfældigt, at han ikke nævner ordet.

»Jeg har virkelig svært ved at holde ud under de her tilstande. Surrealistisk er ikke et ord, der er dækkende, og jeg har faktisk ingen ord for at beskrive det, der sker i Frankrig lige nu. Ingen kunne have forudset det, selv ikke en spåkone.«

Emnet skræmmer tydeligvis. I en parisisk park står det strålende vejr i skarp kontrast til den frygt, den ældre generation bærer rundt på.

Jeg ved ærlig talt ikke længere, hvad jeg skal tænke. Det er svært, og personligt kan jeg bare ikke se enden på det Parisisk kvinde om coronaens tag i Frankrig

For selv om hovedstaden er i corona-lockdown, vrimler det med mennesker på gadehjørnerne, og som sådan ligner det ikke en by, hvor man må tage drastiske midler i brug i kampen mod covid-19.

Mens de yngre generationer ser ud til at tage lettere på de indførte retningslinjer end under den første nedlukning, er tilstandene en helt anden blandt dem, som B.T. møder.

»Vi er slaver af det her,« fortæller en 75-årig mand, som heller ikke ønsker sit navn i avisen.

»Min alder gør, at jeg er bange. For eksempel tør jeg ikke længere tage busser eller metro.«

Nedlukning i Paris Nedlukningen trådte i kraft 30. oktober og varer indtil videre til 1. december, men bliver muligvis forlænget. Her kan du læse om nogle af tiltagene. I udgangspunktet er det forbudt at forlade sit hjem, medmindre man har en af tre følgende attester (ellers risikerer man en bøde på 1.000 kroner): Attestation de déplacement dérogatoire: Den bruges til små ærinder som for eksempel indkøb, eller hvis man skal løbe en tur. Man må dog højst forlade sit hjem i en time og højst bevæge sig en kilometer væk i radius. Den bruges også, hvis man undtagelsesvist skal til lægen eller hjælpe et menneske, der ikke kan klare sig selv (og skal bevæge sig mere end én kilometer).

Den bruges til små ærinder som for eksempel indkøb, eller hvis man skal løbe en tur. Man må dog højst forlade sit hjem i en time og højst bevæge sig en kilometer væk i radius. Den bruges også, hvis man undtagelsesvist skal til lægen eller hjælpe et menneske, der ikke kan klare sig selv (og skal bevæge sig mere end én kilometer). Justificatif de déplacement professionel: Den bruges, hvis ikke man kan arbejde hjemmefra og skal på arbejde. Den skal underskrives af arbejdsgiveren.

Den bruges, hvis ikke man kan arbejde hjemmefra og skal på arbejde. Den skal underskrives af arbejdsgiveren. Justificatif de déplacement scolaire: Den bruges til børn, der skal i skole. Den skal underskrives af skolen Derudover gælder følgende tiltag: Man skal have maske på, så snart man ikke er i sit hjem.

Skoler er åbne, men børn skal have maske på helt ned til 6 år. Tidligere var det 11.

Alle butikker skal lukke, bortset fra følgende: apoteker, supermarkeder og markeder, byggecentre, mekanikere/garager, optikere, it-butikker, bladkioske, havecentre, dyreforretninger, renserier, banker, postkontorer, engroshandler og forsikringer.

Koncertsale, museer, teatre, biografer og biblioteker lukker ligesom fitnesscentre og gymnastiksale.

Barer skal være lukkede, og restauranter må kun være åbne, hvis de sælger takeaway. Kilde: Ville de Paris

Ved siden af en ung studerende, der læser en bog i solen og forklarer, at han ikke mærker samme følelse af nedlukning som i foråret, kommer en ældre dame gående.

»Jeg ved ærlig talt ikke længere, hvad jeg skal tænke. Det er svært, og personligt kan jeg bare ikke se enden på det,« siger hun og forklarer, at hendes mand lider af vejrtrækningsproblemer, så hun er nødt til at være ekstra påpasselig.

»Vi kan jo ikke have en omgangskreds og forhold til andre mennesker længere.«

Som B.T. skrev det onsdag, er flere parisere overraskede over menneskemængderne på gaderne under det, der egentlig skulle være en corona-nedlukning. Flere kalder retningslinjerne for vage, og det samme gør man fra politisk hold.

For sammenlignet med den første nedlukning er skoler, en række butikker og offentlige instanser stadig åbne. Denne gang er det i højere grad op til den enkelte at vurdere, om man arbejder hjemmefra. Lovgivningen giver næsten plads til, at det bliver et holdningsspørgsmål, og i Paris er fornemmelsen også, at flere tager ind på kontoret.

Det skaber en del mere trafik på gaderne.

»Vi risikerer at tabe på begge fronter: Vi får ikke bugt med epidemien, samtidig med at det går ud over vores økonomi,« mener formanden for partiet Les Républicains, Christian Jacob, ifølge Le Parisien.

»Det her er et roderi uden fortilfælde.«

»Jeg mener ikke, at omstændighederne gør, at jeg skal lukke mig inde derhjemme,« siger Élisée Coulibaly.

Elisée Coulibaly er en af dem, som trodser nedlukningen og tager på arbejde hver dag, hvilket kræver en attest fra arbejdsgiveren.

»Jeg respekterer reglerne, men jeg tvinger mig selv til at tage på arbejde. Jeg vil fortjene min løn. Jeg har mit eget kontor, så jeg føler ikke, at jeg udsætter nogen for fare, og jeg føler mig heller ikke i fare,« mener historikeren på det prestigefyldte universitet La Sorbonne.

»På den måde mener jeg ikke, at omstændighederne gør, at jeg skal lukke mig inde derhjemme.«

Selv om angsten og bekymringerne lader til at være en fast del af den ældre generations hverdag, mener Élisée Coulibaly, at tilgangen til covid-19 og dens bekæmpelse er noget mere afslappet, end den var tidligere.

Så længe folk ikke føler sig i fare, flirter de med lovgivningen Elisée Coulibaly, indbygger i Paris

»Ved første nedlukning var det hele ukendt. Nu har vi en fornemmelse af det, selv om vi ved, at det har været meget dødeligt. Folk er mere 'vant' til det onde. Generelt er man ikke lige så bange som første gang.«

Men det er ikke kun noget, der har med corona-virussen at gøre.

Det er også noget, der er dybt indlejret i den franske kultur, hvis man spørger Elisée Coulibaly.

»Overordnet set tror jeg, at folk er tilhængere af nedlukningen. Men ikke af begrænsningerne, der hører med,« forklarer han.

»Man kan godt lide idéen om det, men man vil også gerne nyde friheden. Det er en fransk ting. Man siger noget, men gør noget andet. Så længe folk ikke føler sig i fare, flirter de med lovgivningen.«

Frankrig har været yderst hårdt ramt af corona-pandemien. I alt er næsten 40.000 mennesker døde med virussen, og siden starten af november er der ifølge France Info konstateret 211.337 smittede.

Det svarer til et gennemsnit på 42.267 nye tilfælde dagligt.