Der var kaos. Der var vrede. Og der var en elektrisk og i nogle situationer ligefrem ond stemning i luften.

B.T. var til stede foran retsbygningen, da Donald Trump tirsdag blev stillet for en dommer i en sag om falsk bogføring af holdkæft-penge til to kvinder og en tidligere dørmand foretaget under 2016-valgkampen.

Herfra kunne B.T.s reporter Jeppe Elkjær fortælle om det kaos, der udspillede sig i løbet af dagen, hvor demonstranter for og imod den tidligere præsident havde taget opstilling overfor hinanden.

Han berettede blandt andet undervejs i B.T.s liveblog (læs/genlæs her), at han havde hørt flere grove tilsvininger denne dag, end han havde hørt det seneste år.

Donald Trump ankommer til sin høring i New York. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO Vis mere Donald Trump ankommer til sin høring i New York. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO

»Det er nærmest som en real life episode af Jerry Springer,« sagde Jeppe Elkjær, som tilføjede, at der var blevet råbt mange ting mellem de to lejre, som B.T. definitivt ikke ville kunne skrive.

Men én ting – og måske kun denne ene ting – kunne de to lejre blive enige om.

Det så man i et enkelt øjeblik i en video fanget af B.T.s fotograf på stedet – du kan se den herover.

For pludselig, midt i skældsordene, kunne pro- og anti-Trump lejrene enes om at råbe det samme: 'U – S – A, U – S – A'.

»Det er i virkeligheden meget specielt. Det er jo to parter, der begge mener, at det, som de vil, er det bedste for deres land. De elsker USA på hver deres måder, og på en eller anden måde er det jo inspirerende, at de kan mødes om det – som det absolut eneste,« siger B.T.s reporter Jeppe Elkjær, som oplevede situationen.

»Det er et virkelig godt billede på, hvad USA er lige nu. De er meget adskilt,« tilføjer han.

Donald Trump omgivet af sit team af advokater under tirsdagens høring. Foto: SETH WENIG Vis mere Donald Trump omgivet af sit team af advokater under tirsdagens høring. Foto: SETH WENIG

Umiddelbart efter sin fremstilling rejste Donald Trump direkte tilbage til sit hjem i Florida, hvorfra han natten til onsdag holdt en 30 minutter lang tv-transmitteret tale, hvor han blandt andet tordnede mod anklagemyndigheden og gentog tidligere beskyldninger om valgsvindel ved 2020-valget, som han tabte til Joe Biden.

Donald Trump nægter sig skyldig i samtlige 34 anklagepunkter i sagen. Næste retsmøde er planlagt til 4. december 2023.