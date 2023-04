Lyt til artiklen

Lige nu er verdens øjne rettet stift mod Manhattan. Her skal den tidligere amerikanske præsident Donald Trump tirsdag ind og have læst sigtelserne mod sig op.

Men i virkeligheden er hans problemer meget større et andet sted. Og det store spørgsmål er, om Trumps korthus er ved at kollapse.

Uden for kontoret hos den lokale distriktsanklager i New York er der allerede et enormt medieopbud.

Dusinvis af medier, voldsomme mængder politi og uendelige afspærringer fylder alt i gadebilledet på det sydlige Manhattan.

Stort presseopbud foran Trump Tower i New York. Foto: Anthon Unger, B.T.

Længere mod nord er billedet det samme på 5th Avenue ved Trump Tower.

Her forventes det, at Donald Trump dukker op mandag på den anden side af middag lokal tid. Her vil han tilbringe natten i skyskraberen med hans eget navn på, inden turen går til distriktsanklager Alvin Braggs kontor tirsdag.

Her skal Trump formentlig have taget et forbryderfoto, inden han skal gøres bekendt med de præcise anklager i sagen om betaling af tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels, som Trump skal have haft en affære med.

Men mens hele verdens øjne er på New York, trækker sorte skyer ind over Donald Trump et helt andet sted.

Politi foran Trump Tower mandag. (Dave Sanders/The New York Times) Foto: DAVE SANDERS

Det er i den tidligere præsidents nuværende hjem Mar-a-Lago i Florida.

Det kan en række amerikanske medier højst opsigtsvækkende beskrive mandag.

Det amerikanske justitsministerium og FBI har ifølge Washington Post nemlig en række nye – og potentielt voldsomme – beviser mod Trump i sagen om beslaglæggelsen af hemmelige dokumenter selvsamme sted sidste år.

De kan få sagen om tys-tys-penge til en pornostjerne til at fremstå nærmest uvæsentlige.

Den amerikanske avis kan beskrive, hvordan en række kasser med fortroligt materiale skal være blevet fjernet fra Trumps Florida-hjem efter, at de amerikanske myndigheder bad om at få dem udleveret.

Og endnu mere bemærkelsesværdigt, så skal overvågningsbilleder vise, at Trump selv gennemgik nogle af de fjernede kasser.

Det er potentielt voldsomt problematisk for Trump.

Men det bliver værre.

For der skulle også være beviser på, at 'Trump ignorerede gentagne forespørgsler fra rådgivere' om at udlevere materialet, som det beskrives.

Og så har efterforskerne i sagen 'beviser for, at Trump skal have søgt rådgivning udefra' i et forsøg på at beholde dokumenterne, som han havde taget med sig fra tiden i Det Hvide Hus.

Med andre ord tyder beviserne på, at Donald Trump helt bevidst har modarbejdet de amerikanske myndigheder.

Mens verdens medier samles på Manhattan, samles de mørke skyer over den tidligere præsident.

Korthuset ser mere og mere skrøbeligt ud.

