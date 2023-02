Lyt til artiklen

Det var ikke svært at komme rundt i London til fods eller på cykel onsdag. Allermest mindede det om en ferieramt storby, eller måske ligefrem en hovedstad, ramt af en tilbagevenden til Covid-nedlukning.

»Jeg er taget på arbejde, fordi det er påkrævet. Men både min kone og mine børn er derhjemme. Det er egentlig ikke, fordi det er så galt. Vi har jo prøvet det før under pandemien. Men det er klart, at bliver det ved med strejker, så begynder det at trække tænder ud,« siger Jim Harrison, der arbejder i Londons banksektor til B.T.

Londons store togstationer var stort set lukket ned, og rigtig mange valgte at arbejde hjemmefra. Tidligere strejker har vist, at det ikke er lystigt at være fanget uden hjemtransport i Europas største storby på en strejkedag.

Billedet var det samme over resten af England og Wales. Syv store fagforeninger står bag strejken, der onsdag involverede op mod 500.000 strejkende deriblandt skolelærerne og de ansatte ved jernbanerne på nogle af verdens travleste strækninger.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg følger de store strejker i England

Hvis formålet med strejken var at få landet til at stå stille, så virkede det – i hvert fald delvist. Prisen for strejken er dog høj, både for fagforeningerne, regeringen, og de selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke modtager kompensation for tabt indtægt.

»Det her kan ikke blive ved. Hver gang, der er en strejkedag, så taber vi rigtig mange penge. Vi er lige kommet på fode igen efter den lange nedlukning, og mange restauranter betaler stadig af på lån fra pandemien. Det her kan knække nakken på os, men det er der ingen, der taler om,« sagde en restauratør i Financial City, som foretrak at være anonym.

De fleste af Londons ellers travle frokostrestauranter lå nærmest øde hen. Dønningerne fra de store strejker mærkes ikke kun hos de offentligt ansatte, der strejker, og reaktionen på dette kan blive afgørende for strejkens udkomme.

Det er heller ikke alle indblandede, der har fuld forståelse for strejkerne.

Stemningen var fredelig ved dagens mange demonstrationer. Men vreden ulmer under overfladen Foto: OLI SCARFF

»Jeg kan godt forstå, at mine kollegaer strejker, men selv har jeg ikke råd til at gå med på strejken. Og i øvrigt synes jeg heller ikke, det kan forsvares moralsk. Vores børn har allerede tabt så mange skoledage på grund af Covid. Der her hjælper jo ikke dem,« siger en anonym skolelærer i Cambridgeshire til BBC.

De strejkende fandt gamle slagord frem fra de store strejker i firserne.

‘Better a picket than a scab’ (hellere strejkevagt end strejkebryder) lød det fra de strejkende lærere.

Stemningen var fin onsdag, men efterhånden som strejkerne trækker tænder ud, kan det komme til at ændre sig.

Nylige meningsmålinger viser overraskende stor forståelse for de strejkendes krav om lønforhøjelser, der matcher de hastigt stigende leveomkostninger som følge af energikrisen og den medfølgende inflation. Det store, og endnu ubesvarede spørgsmål er, om det bliver sådan ved?

Helt tomt på Manchesters Victoria Station onsdag. Foto: OLI SCARFF

Rishi Sunaks konservative regering satser på, at irritationen over de løbende strejker, der startede i december og kan blive ved mange måneder endnu, før eller siden vil gøre strejkerne så upopulære, at der vil være forståelse for regeringens taktik om at lade fagforeningernes strejkekasser tømmes og så tage forhandlingerne, når luften er gået af ballonen.

Det er dog ikke givet, at det ender sådan. Den britiske økonomi lider allerede voldsomt af følgerne af et stadig uafklaret Brexit. Storbritannien vurderes at være det eneste G7-land, der ikke vil se økonomisk vækst i 2023.

Der er valg i 2024, og De Konservative står til at få en ordentlig ørefigen af vælgerne. Der er meldinger om nogle fremskridt i forhandlinger mellem arbejdsgiverne og jernbanearbejderne. Fagforeningerne satser på, at et gennembrud på en front vil kunne brede sig til de andre fag.

Strejkerne forsætter over de næste uger og inkluderer også hospitaler, skadestuer, universiteter, busser og lufthavne.