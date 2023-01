Lyt til artiklen

Der er mærkbar vrede og ængstelse i London i slipstrømmen på endnu en horribel sag om politimand, der har misbrugt sin position til at begå alvorlige sexforbrydelser.

Den 48-årige David Carrick, der i mange år arbejdede for The Metropolitan Police, har nu indrømmet at have begået mindst 49 forbrydelser mellem 2003 og 2020. Heraf 24 voldtægter.

»Jeg er bange, det må jeg indrømme. Det er jo desværre ikke første gang, at noget sådant er sket i politiet, og det viser med al tydelighed, hvor store problemer, der er. Det er enormt utrygt for os kvinder,« siger Christina Mazouz, en midaldrende kvinde, der venter på bussen på Liverpool Street, da B.T. taler med hende.

'1.071 rådne æbler' lyder teksten på en kurv fuld af æbler placeret foran Scotland Yards hovedkvarter i London. De 1.071 rådne æbler referer til de mere end 1000 ansatte ved politiet, der i løbet af de sidste ti år, er blevet mistænkt eller anklaget for sekusalforbrydelser.

»Alle er berørte, for hvis man ikke kan stole på politiet, hvem kan man så stole på. Jeg har ikke haft nogen problemer med at åbne døren til mit hjem for politiet før. Men det ville jeg aldrig turde gøre nu,« siger Christina Mazouz.

David Carrick har, mens han var politimand, voldtaget og terroriseret mindst 12 kvinder over en årrække. Politiet forventer, at endnu flere ofre nu vil stå frem. De fleste af de grove forbrydelser fandt sted i Stevenage-området nord for London.

Carrick mødte ofrene på datingsider, og misbrugte sit embede til at etablere kontakt til kvinderne. Efterfølgende overfaldt, ydmygede og voldtog han ofrene. Han holdt blandt andet flere indespærret i et lille rum under en trappe. Han truede dem til intet at sige, fordi ingen ville tro på dem.

David Carrick har nu tilstået 49 forbrydelser, deriblandt 24 voldtægter. Der er en stor ransagelse igang blandt britisk politi om, hvordan han kunne få lov at begå sine forydelser så længe.

London er knap nok kommet sig over en anden makaber sag, hvor politimanden Wayne Couzens voldtog og dræbte den 31-årige Sarah Everhard, som han overfaldt på Clapham Common i 2020.

Dette mord førte til løfter om en gennemgribende udrensning af »de rådne æbler« i politistyrken. Derfor er vreden blandt borgerne nu også markant.

»Det er virkelig bekymrende, at man som kvinde ikke nødvendigvis kan stole på de myndigheder, der er ansat til at beskytte os. I lyset af sagen mod David Carrick og også mordet på Sarah Everhart, ville jeg helt sikkert tænke mig om to gange, inden jeg bad en betjent om hjælp,« siger webudvikleren Sloane til B.T. i London.

Christina Mazouz bor i London. Hun fortæller B.T., at hun ikke ville åbne døren for polititet, hvis de bankede på.

Hun mener, at der fortsat er alt for lidt tiltro til kvinders vidneudsagn, og at problemet med Metropolitan Police stikker dybt.

Flere organisationer kræver nu et grundlæggende opgør med måden, politiet drives på, og den kultur af uigennemsigtighed, der præger dele af politistyrken.

»Problemet er en syg kultur i politiet. Det er ikke mig, der siger det, det er en rapport, politiet har lavet, der slår fast, at der er en stiltiende aftale om ikke at sladre og at kigge den anden vej, når politifolk gør noget forkert. Det er ikke bare nogle rådne æbler, det er hele tønden med æbler, der er rådden,« siger Anna Burley fra Reclaim the Streets til BBC

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker den britiske politiskandale fra London

Mere ned 1.000 ansatte i politiet, er i løbet af de seneste ti år blevet beskyldt for seksualforbrydelser. Nogle eksperter mener, at det kun er toppen af isbjerget.

»Det her er uden fortilfælde i politiet. Vi skulle have opdaget dette mønster af overtrædelser langt før, og fordi vi ikke gjorde det, lykkedes det ham at forsætte sine ugerninger. Vi er klar over, at vores svigt har gjort det muligt for ham at forsætte sine ugerninger, mens han var ansat i politiet,« siger Barbara Gray, chef hos Metropolitan Police til BBC.