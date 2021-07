Mandag er det officielt slut. Alle restriktioner i England er ophævet, så nu er det slut med mundbind, afstand og hjemmearbejde.

Dagen, hvor englænderne får deres normale liv tilbage, er døbt 'Freedom Day', og som navnet måske indikerer, kan man nemt forstille sig et brag af en åbningsfest efter 17 måneders skrappe coronarestriktioner.

Men sådan er det ikke helt. B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er i London og beretter om til dels tilbageholdne englændere.

»Jeg havde forestillet mig, at folk ville vælte rundt, og at det ville sejle i gin og øl. Men det er tydeligt, at de, som har glædet sig til 'Freedom Day', alligevel er blevet lidt bange eller i hvert fald er blevet hjemme. Det er lidt som en fest, hvor der ikke kom helt så mange, som man regnede med,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T., er lige nu i London. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T., er lige nu i London. Foto: Jon Wiche

Det skal nu ikke forstås, som om gaderne er tomme. For det er de bestemt ikke, men ifølge Jakob Illeborg er Londons borgere ikke ved at vælte byen i begejstring på genåbningen

Og måske det har noget at gøre med de skyhøje smittetal.

»De englændere, jeg har talt med, var begejstrede for nogle uger siden, hvor der var omkring 5.000 smittede om dagen. Nu er der 50.000,« siger Jakob Illeborg, der mener, at den stigende smitte har givet befolkningen noget at tænke over.

»Man står med en nyvunden frihed, og man kan færdes, så meget man vil. Alt er åbent. Man tør man bruge den frihed? Det er det paradoks, englænderne står med, og det er en stor beslutning.«

Alt er igen åbent i England. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Alt er igen åbent i England. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

De unge lever dog altid op til deres ry, og da natklubberne i lidt over 24 i nat slog dørene op igen efter lang tids nedlukning, mødte de unge op og festede løs.

»Søndag nat var der fuld smæk på. Så noget tyder på, at det kommer an på generationen. For de unge er det velkomment at feste i gaden, men det er klart, at der også blandt dem er kommet en bevidsthed omkring smitten. For mange unge er blevet syge undervejs i coronakrisen og er kommet på hospitalet«.

Derfor ser man også stadig folk gå med mundbind på gaderne, selvom de egentlig ikke behøver det. Det er kun i den offentlige transport, at det stadig er et krav. Og ifølge Jakob Illeborg vil størstedelen af englænderne stadig benytte sig af mundbindet i bestemte sammenhænge.

Det gælder for to ud af tre personer, og samme andel mener også, at den britiske premierminister, Boris Johnson, er gået for vidt med genåbningen.

»Selvom folk har glædet sig, så tør de ikke, når det kommer til stykket. Og det forstår man jo godt, for man taler om, at 200.000 personer kan blive smittet om dagen som følge af 'Freedom Day',« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»England er blevet et forsøgslaboratorium. Man prøver friheden af på befolkningen. Det er også det, der ligger i 'Freedom Day', nu er det op til folk selv at bestemme. Det er en ny måde, hvor det ikke længere er regeringen, der bestemmer reglerne. Men regeringen må have lavet kalkuler på, hvornår man siger stop.«

Vil du ønske, Danmark gjorde som England?

Om de unge bliver ved med at feste, og om alle andre fortsat er lidt tilbageholdne, må vi se i løbet af de næste dage. Og Jakob Illeborg er helt parat på at æde sine ord om, at det føles som en halvtom fest, hvis englænderne pludselig skulle vise sig at komme frem i lyset.

»Nu er der selvfølgelig også mandag, og det har altid været den mest stille dag i London, men jeg havde dog troet, det havde været endnu vildere. Det bliver spændende at se over de næste par dage,« siger Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.