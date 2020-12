Margaret Thatchers yndlingsøkonom byder et hårdt brexit velkommen. »Storbritannien bliver på sigt stærkere, mens EU bliver sat på en alvorlig prøve,« siger han til B.T.s internationale korrespondent i London.

Konsekvenserne af et hårdt brexit spås af langt de fleste økonomer at blive en økonomisk markant nedgang for Storbritannien, stigende arbejdsløshed, smalhals, ja sågar fødevaremangel. Men én markant britisk stemme har i årevis budt et hårdt brexit velkommen.

Professor Patrick Minford er en højt respekteret makroøkonom, der spillede en afgørende rolle som rådgiver, da Margaret Thatcher revolutionerede den britiske økonomi i firserne. I 1981 underskrev hele 354 førende britiske økonomer et åbent brev, der kritiserede Thatchers økonomiske politik. Patrick Minford var en af ganske få, der dengang forsvarede jernladyen, og hun kaldte siden Minford for sin »yndlingsøkonom«.

»Dengang var der mange, der hadede os og det, vi stod for. Men tiden viste jo, at vi havde ret. Storbritannien blev et langt mere velstående land, også selvom det økonomisk gjorde ondt undervejs,« fortæller Patrick Minford.

Hele tanken med Brexit er jo at give Storbritannien en mulighed for at udvikle samfundet på en ny måde. No Deal vil gøre dette meget nemmere Patrick Minford

Han er en af de ganske få økonomer, der hele tiden har været fortaler for brexit – ovenikøbet helst et hårdt farvel til EU.

»Problemet med en blød aftale er, at den risikerer ikke at opnå noget. Hele tanken med brexit er jo at give Storbritannien en mulighed for at udvikle samfundet på en ny måde. 'No deal' vil gøre dette meget nemmere,« fortæller Patrick Minford.

Han er bogaktuel med udgivelsen 'After Brexit What Next?'. Gennem hele sin lange karriere har han været fortaler for global frihandel og modstander af regulering, og han er overbevist om, at EUs insisteren på eksempelvis landbrugsstøtte og kunstigt høje priser på sigt er et selvmål.

»'No deal' er lidt noget sludder. For der vil jo være aftaler om en lang række ting – for eksempel luftfart og sikkerhed. Det, vi taler om, er udelukkende handel. Her vil begge parter lægge tariffer på varer, der eksporteres på tværs af grænsen mellem Storbritannien og EU. Det vil på kort sigt gøre varerne dyrere, men det vil også presse prisen nedad og øge konkurrencen til det punkt, hvor vi kan konkurrere globalt. Det bliver vi jo nødt til.«

Han forudser, at priserne på varer vil falde mellem fem og ti procent i Storbritannien, hvilket vil øge konkurrencen internt. Samtidig har han og andre ligesindede økonomer udgivet en model, som spår, at Storbritannien på sigt står til at tjene milliarder på de toldsatser, der vil blive indført.

»Mange frygter disse tariffer, men faktisk er jeg overbevist om, at Storbritannien står til at klare sig glimrende med dem. Toldsatserne vil gavne statskassen, og vi vil nyde godt af at slippe for de bånd, som EUs toldunion medfører. Vores priser vil blive presset ned, ikke nødvendigvis EUs, og derfor bliver vi mere konkurrencedygtige.«

Men hvad med Storbritanniens eksport til EU, som er mindst 294 milliarder pund værd? Det er 43 procent af al britisk eksport. Denne handel vil jo være truet og vel givet blive langt mindre. Kan det ikke blive katastrofalt?

»Jeg tror ikke, det går så galt. Hverken EU eller Storbritannien har noget handelsalternativ nu og her. På sigt er det muligt, at vi vil handle andre steder, men umiddelbart vil det mest influere på priserne, og dem bliver det nemmere for Storbritannien at regulere priserne. Vi vil blive tvunget til at gøre os konkurrencedygtige, og det er kun sundt for produktionen,« siger professor Minford.

Der har været masser af kritik af de modeller og udregninger, som Patrick Minford har udført. Andre dygtige økonomer kalder ham en fantast, og flere eksperter mener, at han med vilje manipulerer tallene.

»Jeg er blevet underkendt før, men det viste sig jo dengang, at det var os, der havde ret. Der er mange paralleller til Thatcher-tiden. Dengang gjaldt det også om at få åbnet markedet op, at komme tanker om antivækst til livs og at forhindre protektionisme. Under Thatcher viste det sig jo, at der var stor, folkelig opbakning til at gennemføre vores gennemgribende planer, og det tror jeg også, der vil være nu. For mig er EUs største problem denne trang til at kontrollere alt, hvad alle gør, og at ville bestemme alting, sætte regler for alt og så videre.«

Patrick Minford er tilhænger af Boris Johnsons planer om at gøre Storbritannien til et lav-skatteområde med internationale frihavne, attraktivt for global handel. Boris Johnson har ligefrem talt om at skabe et »Singapore på Themsen«.

»Det er en glimrende idé. Spørgsmålet er, om man virkelig tør gennemføre det. Storbritannien har en enestående chance for at gøre sig konkurrencedygtig i en global fremtid. Vi er økonomisk i knæ på grund af covid-19. Der vil blive behov for vækst, og at ændre beskatningen vil kunne give denne vækst. Spørgsmålet er, om Boris Johnson har dygtige og visionære folk nok rundt om sig.«

Patrick Minford siger, at han holder meget af Europa og af europæere, men han advarer om, at det på sigt er os, der kommer til at døje mest med brexit.

»Der er ingen tvivl om, at et hårdt brexit på den korte bane vil kunne mærkes, især herovre. Men vi har jo selv valgt denne økonomiske smerte, og smerte er en subjektiv ting. Hvis jeg vælger at sparke til noget, så gør det sikkert ondt i foden bagefter – men den smerte valgte jeg selv. Hvis jeg nu i stedet sparker dig over skinnebenet, så føles den smerte ekstra væmmelig, fordi du ikke valgte den selv. Det tror jeg, er et godt billede på brexit. Vi ved godt, at det kommer til at gøre ondt, før det gør godt. I europæere har ikke selv valgt brexit, men det vil skabe langsigtet usikkerhed i EU-landene. På sigt bliver brexit værre for EU end for Storbritannien.«