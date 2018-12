»Jeg har det, som om vi har spildt 24 timer.«

Ordene kommer fra en britisk kvinde, Nicola Hingaby, der torsdag formiddag har taget plads foran parlamentet i London for at demonstrere, som hun har gjort de seneste mange måneder. Hun er såkaldt ’remainer’ – altså fortaler for at blive i EU.

De 24 timer, kvinder taler om, er det foregående døgn, hvor premierminister Theresa May onsdag stod over for en mistillidsafstemning i sin egen konservative parlamentsgruppe, hvor hun kunne risikere at blive væltet.

Så vidt kom det dog ikke: 200 konservative politikere bakkede op om, mens 117 stemte imod hende.

Englands premierminister Theresa May taler foran Downing Street nr. 10 efter at hun har vundet valget d. 12. december 2018 om at forblive leder af det Konservative Parti Foto: Nikolai Linares Vis mere Englands premierminister Theresa May taler foran Downing Street nr. 10 efter at hun har vundet valget d. 12. december 2018 om at forblive leder af det Konservative Parti Foto: Nikolai Linares

En anden ’remainer’, som B.T.s reporter i London møder foran parlamentet, er 63-årige David Palk. Han er lettet over resultatet af skæbneafstemningen:

»Det er ærgerligt, at vi skal forlade EU, men politikerne brugte da den sidste sunde fornuft, de har tilbage ved at lade hende blive. Jeg tror, de fleste stemte på hende, fordi de ved, at det vil se skidt ud for deres politiske virke senere hen, hvis de stemmer imod deres partiformand,« siger han.

63-årige David Palk er lettet over resultatet af skæbneafstemningen. Foto: Heidi Pedersen Vis mere 63-årige David Palk er lettet over resultatet af skæbneafstemningen. Foto: Heidi Pedersen

Mistillidserklæringen opstod, fordi premierministeren mandag valgte at udskyde en afstemning om skilsmisseaftalen fra de andre EU-lande, der skulle have fundet sted tirsdag aften i det britiske underhus. Det skete i erkendelse af, at hun ikke havde flertal.

Det manglende flertal skyldes aftalens løsning på den irske grænse.

Alle parter ønsker, at grænsen skal forblive så godt som usynlig. Men hvis Storbritannien forlader EU, kan toldkontrol ved grænsen blive nødvendig, når en overgangsperiode slutter ved udgangen af 2020.

Dagen derpå er der er næsten mennesketomt på pladsen foran parlamentet, hvor der ellers de foregående dage har været flere hundrede briter samlet for at demonstrere for og imod Brexit.

Kun omkring 10-13 mennesker er troligt mødt frem i håb om, at politikerne ombestemmer sig og skrotter Brexit - eller i det mindste får en nogenlunde tålelig skilsmisseaftale på plads, der kan sikre en god økonomi i fremtiden. Sidstnævnte håber Nicola Hingaby:

»Vi regnede ikke med, at hun ville tabe i går (onsdag, red.). Nu håber jeg bare, at hun kan få lavet en god aftale, og at hun tager den med tilbage til folket, så vi kan få lov til at stemme om den. Ingen aftale vil være katastrofalt,« siger hun.

Foto: Heidi Pedersen

Interviewet med B.T.s reporter på stedet bliver afbrudt, da Nicola Hingaby skal skynde sig hen for at hjælpe sine venner med at afværge nogle Brexit-tilhængere i at rive nogle EU-bannere ned og ødelægge dem.

»De er her kun for at chikanere os. De kalder os forrædere og nazister,« siger hun hovedrystende og løber væk.

Kort inden afstemningen onsdag aften fortalte Theresa May, at hun vil træde tilbage som partiformand, inden briterne igen skal til parlamentsvalg i 2022.

Den ældre demonstrant, David Palk, mener dog ikke, det er noget klogt valg.

»Det er jeg ikke glad for. Der er jo ikke noget alternativ. Jeg tror ikke på, at der er andre, der kan klare opgaven. Hun er jo et kompromis mellem de to fløje i parlamentet,« siger han.

May vil nu prøve at genforhandle skilsmisseaftalen, før den skal til afstemning i det britiske parlament senest d. 20. januar 2019.