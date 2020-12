Beskyttelsesmasker er kommet for at blive. I hvert fald indtil næste vinter, ifølge den britiske regerings videnskabschef.

Efter en dag fuld af håb om snarlig tilbagevenden til et mere normalt liv kom briterne lidt ned på jorden i dag, da den britiske regerings videnskabschef, sir Patrick Vallance, advarede om, at det kan tage helt op til et år, før covid-beskyttelsesmaskerne kan smides.

»Selv med vaccination, så forudser jeg, at der kan blive brug for stadig at bære masker i det offentlige rum helt indtil næste vinter. Vi ved forsat ikke, hvor gode disse vacciner er til at forhindre smitte fra person til person af virus,« udtalte Patrick Vallance.

Maskerne er siden i sommer blevet en del af den britiske hverdag. De skal ligesom i Danmark bæres i al offentlig transport, i taxier, på vej ind og ud af restauranter – og også i supermarkeder og alle andre butikker.

Udmeldingen er en påmindelse om, at selv om der med de nye vacciner på vej er lys for enden af tunnelen, så er vi langtfra ude af krisen endnu.

»Jeg er ret overbevist om, at vi allerede til sommer vil kunne rejse og gøre mange af de ting, vi har været vant til, men jeg tror, at coronavirus aldrig helt vil forlade os igen, og derfor må vi vænne os til en ny form for hygiejne,« fortalte Kate Bingham, chef for regeringens vaccinationsprogram, til BBC.

Der har lige siden foråret været heftig debat om, hvorvidt masker i hverdagen virker. Men konklusionen har været, at de både har en faktisk og en psykologisk virkning.

Der er dog næppe nogen tvivl om, at de fleste glæder sig til at smide masken i hverdagen. Spørgsmålet er, om covid-19 vil medføre blivende sociale forandringer i vores hverdag?

»Selv efter pandemien tror jeg, at de sociale normer vil forandres. Masker vil blive noget, vi vænner os til at bruge, både når vi selv har det skidt, og hvis der er nye udbrud. Og det gælder ikke bare covid-19, det kan også dreje sig om influenza. Desuden tror jeg, at vi kommer til at give meget mindre hånd, end tilfældet er i dag,« siger Panagis Galiatsatos, klinisk overlæge ved Johns Hopkins University.

Flere eksperter mener, at vi vil få en social omgangsform, der minder mere om den asiatiske, hvor masker er helt normalt i hverdagen.