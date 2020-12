Den stort anlagte middag mellem premierminister Boris Johnson og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen onsdag aften endte i en blindgyde. Stik imod alles interesser bærer det nu mod 'no deal'.

Det kan virke ufatteligt, at topforhandlere kan bruge uger, måneder og år på at forsøge at blive enige om en sag, som begge parter ønsker en løsning på, for så alligevel at måtte konstatere, at de må finde sig i en udgang på sagen, som ingen af parterne er interesserede i.

Men det er der, vi er endt. Heller ikke de politiske topledere kunne bryde dødvandet, og 'no deal' står nu for døren med alt det kaos, det vil medføre, både for Storbritannien, Danmark og resten af EU.

Boris Johnson sagde på vej væk fra middagen i Bruxelles i aftes:

»Storbritannien går en stor fremtid i møde, ligegyldigt om vi får en aftale eller ej.«

Men både erhvervsledere, politiske modstandere og de fleste kommentatorer er uenige med premierministeren. Tesco, Storbritanniens største supermarkedskæde, er begyndt at hamstre varer på deres lagre, da kæden frygter transportkaos efter nytår. Tescos bestyrelsesformand, John Allen, udtalte på BBC, at visse fødevaregrupper vil blive voldsomt dyrere. Fransk brieost vil f.eks. blive op til 40 procent dyrere i butikkerne, forudser Tesco-bossen.

Det står også klart, at selv beslutningstagerne ikke har styr på, hvad et hårdt Brexit vil betyde for briterne.

På BBC blev Michael Gove, minister med ansvar for Brexit, spurgt om, hvad 'no deal' vil betyde for almindelige mennesker på en række områder. F.eks. om briter, der rejser i EU, kan regne med adgang til livsvigtig medicin, som de kan i dag?

Michael Gove svarede ja, men det er ikke korrekt. Han svarede også forkert på, om britiske studerende forsat ville kunne studere i EU-lande på samme vilkår som nu.

Det er umuligt at forudsige alle de formodentlig vidtrækkende konsekvenser. Danmarks ambassade i London ville i dag ikke citeres for, hvordan de vurderer konsekvenserne for os, men Danmark vil givet kunne mærke et hårdt Brexit, både på pengepungen og i hverdagen.

Det bliver formodentlig ikke længere muligt at få betalt studieophold på Storbritanniens eftertragtede, og meget dyre, universiteter.

Cirka fem procent af al dansk eksport går til Storbritannien. Men det vil blive dyrere at sælge f.eks. mejeriprodukter, elektronik og kød.

På samme måde vil en række varer fremstillet i Storbritannien formodentlig blive 5-10 procent dyrere, og bestemte varegrupper vil blive endnu dyrere.

Dansk fiskeri står til at blive en stor taber. 40 procent af al dansk fisk fanges i britiske farvande i dag, og Danmark lander britiske fisk for mere end en milliard kroner årligt.

Danmark eksporter for cirka 70 milliarder kroner i alt til Storbritannien årligt, og cirka 45.000 danske arbejdspladser er afhængige af britisk handel.

Der er endnu liv i forhandlingerne, og det er ikke umuligt, at de to parter i sidste øjeblik indser, at der er så meget at tabe ved et hårdt Brexit, at en form for en aftale langt er at foretrække.

Men Storbritannien og EU har grundliggende modsatrettede interesser for fremtiden. Briterne søger suverænitet og friheden til selv at bestemme, i hvilken retning de ønsker at gå.

EU frygter, at briterne vi underbyde os på f.eks. miljøkrav og arbejdsvilkår, og at britisk statsstøtte vil kunne skabe unfair konkurrence, der vil skade EU.

Meget af dette vil kunne undgås med en handelsaftale – den ser bare lige nu ikke ud til at blive til noget.