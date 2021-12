Kokain fundet på 11 ud af 12 testede toiletter – også det nærmest premierministerens kontor. Afsløringen kommer ubelejligt samtidig med lanceringen af en storstilet politiindsats mod hårde stoffer.

På rygteplan har det længe været en kendt sag, at mange både britiske politikere, deres ansatte og embedsmænd regelmæssigt tager kokain. Men hvor udbredt kokainforbruget tilsyneladende er, har chokeret mange.

Avisen The Times bragte søndag et stykke graverarbejde, hvor avisens journalister har talt med folk med deres daglige gang i parlamentet under løfte om anonymitet.

»Jeg har set et parlamentsmedlem sniffe kokain helt åbent ved en fest. Der var journalister med ved festen, og jeg advarede politikerne om, at det, de havde gang i, var virkelig farligt for dem og deres karrierer. Men det virkede, som om det for dem nærmest bare gjorde det sjovere,« siger en kilde til The Times.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i London.

Ifølge disse oplysninger er kokainforbruget nu så udbredt, at mange nærmest ikke gider at skjule det længere.

»Der er ingen tvivl om, at der er en kokainkultur i parlamentet. Nogle er høje nærmest hele tiden og er blevet bedøvende ligeglade med, hvad andre tænker. Vi taler både kendte politiske navne og helt unge, stræbsomme politikere. De risikerer alle at smide deres karrierer væk på denne måde. De tror, de er urørlige. Det er rystende, men sandt,« siger en kilde, som The Times kalder en parlamentsveteran.

Afsløringen har fået The Speaker (parlamentets formand), Lindsay Hoyle, til at true med at gå til politiet.

»Vidnesbyrdene i The Times om stofmisbrug i parlamentet er dybt bekymrende. Jeg har i sinde at tage sagen op med politiet i næste uge, og jeg forventer, at politiet vil gå hårdt til værks,« sagde Lindsay Hoyle til sine kollegaer i Underhuset mandag.

Boris Johnson vil tage pas og kørekort fra folk, der bliver taget med kokain. Premierministeren har selv indrømmet at have taget kokain, ligesom flere andre i hans regeringskabinet har. Foto: CHRISTOPHER FURLONG

Afsløringen kommer ubelejligt samme dag, som premierminister Boris Johnson offentliggør en storstilet tiårsplan, der skal sætte ind over for den store udbredelse af kokain og andre stoffer i særlig den britiske middelklasse.

Forbruget af illegale stoffer, og i særdeleshed kokain, er steget markant i løbet af de sidste ti år. I 2019 vurderede National Crime Agency, at værdien af det britiske kokainmarked på det tidspunkt var 11,8 milliarder pund – cirka 100 milliarder kroner.

Nu vil Boris Johnson prioritere et opgør med kokainkulturen. Premierministeren truer med at tage pas og kørekort fra folk, der bliver taget med kokain, og siger, at regeringen nu vil bruge milliarder på at komme de bander, der sælger kokainen, til livs.

Boris Johnson deltog mandag morgen i en politirazzia mod en kokainbande i Liverpool. Men billederne af Boris i politiuniform faldt ikke i god jord alle steder.

Det britiske parlament flyder tilsyneladende med kokain. Stoffet blev fundet på 11 ud af 12 toiletter. Foto: ANDY RAIN

'Tak for din audition til serien 'Line of Duty'. Men vi er på udkig efter en skuespiller, der har noget forsonende over sig, og som seerne faktisk kan tro på ikke er korrupt,' skrev Jed Mercurio, ophavsmanden til den populære tv-serie, mandag på Twitter med et billede af Boris i politiuniform.

Både Boris Johnson og flere medlemmer af hans regeringskabinet har indrømmet at have taget kokain, og den britiske presse havde mandag ganske megen morskab af Boris Johnsons store løfter om at rydde op i briternes stofmisbrug samtidig med, at der bliver fundet spor af kokain på det toilet, hans selv benytter i Underhuset.

Flere af Boris Johnsons kollegaer i Underhuset kræver nu et øjeblikkeligt opgør med hårde stoffer i det britiske parlament.

Den konservative politiker Charles Walker foreslog, at man overvejer at tage narkohunde i brug:

»Underhuset har en lang tradition for at bruge snifferhunde til at spore eksplosiver. Måske det var på tide også at gøre brug af hunde, der kan snuse sig frem til narko i parlamentet,« siger Charles Walker fra talerstolen i Underhuset.