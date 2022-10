Lyt til artiklen

Ved sin ufrivillige afgang for bare seks uger siden, gav daværende premierminister Boris Johnson i sin afskedstale en hint om, at han ønsker at vende tilbage som landets leder.

»Ligesom Cincinnatus vender jeg nu tilbage til min plov, og jeg vil tilbyde denne regering al min helhjertede støtte,« sagde Boris Johnson foran Downing Street 10.

Boris Johnson er klassisk uddannet på Eton og Oxford, og han henviste her snedigt til den romerske statsleder, Cincinnatus, som trak sig tilbage, men senere, da Rom havde brug for hans kunnen, blev overtalt til at vende tilbage som statsleder.

Boris Johnson havde næppe forestillet sig, at dette øjeblik kun skulle ligge 44 dage ud i fremtiden, men det er ikke desto mindre dette, skæbnen har villet. Hans parti og landet stander i våde, og han er en naturlig frelser fra en forestående katastrofe – i hvert fald vil The Times vide, at BoJo er på vej tilbage.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker den politiske krise i Storbritanniejn fra London.

Han er godt nok kun tredjefavorit efter tidligere finansminister, Rishi Sunak og tidligere forsvarsminister Penny Mordaunt – men han er Boris Johnson, og langt mere folkekær end de to andre politikere.

De Konservative står ifølge meningsmålingerne til en ørefigen uden sidestykke, hvilket vil betyde, at rigtig mange nuværende konservative parlamentsmedlemmer vil miste deres sæde i parlamentet.

Det kan vise sig at blive afgørende. Boris Johnson er formodentlig, det klart bedste bud på at klare sig godt i en kommende valgkamp. Labour lades, som om de ikke frygter BoJo, men han er nok den eneste kandidat, der for alvor truer et markant systemskifte i Storbritannien.

For alle hans åbenlyse svagheder, er hen nok den eneste konservative kandidat, der for alvor kan true Labour

Hvis Boris Johnson virkelig stiller op igen, kan det vise sig, som en stor prøvelse for det britiske demokratis internationale omdømme. Han er som bekendt den første premierminister, der er blevet idømt bøder af politiet, mens han var premierminister.

Den skandaleombruste Johnson var til stede ved adskillige, ulovlige fester i og omkring Downing Street under covid-nedlukningen, og mange konservative slog nærmest korsets tegn, da han var ude af Downing Street.

Nu kan han dog være på vej tilbage. De næste dage vil give et billede af, hvor det reelle magtforhold står mellem de håbefulde konservative kandidater, der ønsker at blive den tredje britiske premierminister på tre måneder.

Historisk fiasko.Kun 44 dage hoildt Liz Truss som premierminister, den korteste periode nogensinde.

De briter B.T. talte med på gaden kort efter Liz Truss afgang var hovedrystende.

»Hvad er det, der sker med vores land. Det her er nærmest uhyggeligt,« sagde Becky fra Skotland.

Men der var også dem, der håber på, at manden med det uglede, lyse hår igen vil gøre sin entre på den politiske scene.

»Jeg synes aldrig, han skulle være gået af. Jeg håber virkelig, han bliver premierminister igen. Der er ingen af de andre, der har hans format,« sagde Matthew, en skraldemand fra London til B.T