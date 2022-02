De har våben. Mange våben. Og de er klar til at bruge dem.

Ikke bare det ukrainske militær, men også den civile befolkning, har gennem længere tid rustet sig til kamp mod russerne.

Natten til torsdag dansk tid angreb russiske styrker Ukraine og sendte missiler mod hovedstaden, Kiev, og en række andre byer.

Umiddelbart virker Den Russiske Bjørn som en umulig og umenneskelig overmagt for ukrainerne, men rundtomkring i de ukrainske hjem ligger en skjult joker:

Nemlig et kæmpe antal private håndvåben.

»Officielt er der omkring en million håndvåben rundtomkring i de ukrainske hjem. Uofficielt er tallet meget, meget højere.«

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som onsdag aften – umiddelbart før det russiske angreb – besøgte en våbenbutik i hovedstaden, Kiev.

Her strømmede folk til for at købe deres egne våben og for at lære at bruge dem.

B.T. mødte dette ægtepar, som netop havde været ind og købe deres eget våben. Han har skudt før, men nu skal hun også lære det. Foto: Jakob Illeborg Vis mere B.T. mødte dette ægtepar, som netop havde været ind og købe deres eget våben. Han har skudt før, men nu skal hun også lære det. Foto: Jakob Illeborg

»Det er klart, at den russiske hær er den ukrainske langt overlegen. Der er næppe tvivl om, at den kan lave meget stor skade på Ukraine. Men man skal også tage med i betragtning, at der er utrolig mange våben i omløb herovre.«

Foran våbenbutikken i Kiev mødte Jakob Illeborg blandt andet et yngre ægtepar, som stolte viste deres nyindkøb frem. Manden havde prøvet at have et våben i hånden før. Hans hustru skulle nu lære at skyde.

»Man skal huske på, at det er et hårdført folk, der har været i krig med russerne i mange år. De er nogle hårdere nysere, og hvis det kommer dertil, tror jeg, at mange af dem vil være klar til at slås,« siger B.T.s internationale korrespondent:

»En ting er naturligvis, hvad de siger. Noget andet, hvad de gør, når det kommer til stykket, men jeg vurderer, at det ukrainske folk er klar til at slås. De er klar til at give deres liv for at forsvare deres land.«

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg fortæller, at mange ukrainere er villige til at kæmpe mand mod mand mod russerne. Foto: Jakob Illeborg Vis mere B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg fortæller, at mange ukrainere er villige til at kæmpe mand mod mand mod russerne. Foto: Jakob Illeborg

Jakob Illeborg mener, at det både kan gøre invasionen i Ukraine sværere for russerne, end de umiddelbart regner med, men også, at det kan ende i et blodbad.

»Hvis det kommer til det, tror jeg, det kan ende i gadekampe og alt det grimme. Så bliver det et utroligt farligt sted at være,« siger han og tilføjer:

»Det kan ende i en vaskeægte humanitær katastrofe.«