Ingen tør tænke tanken. Men Kiev virker helt uforberedt på et russisk angreb – der kan være nært forestående.

Irina Markova har kaffebaren Coffee Fairy i Kiev-forstaden Gatne. Ligesom de fleste andre B.T. taler med, så slår hun først udsigten til en russisk invasion hen. Men så indrømmer hun en dyb frygt.

»Jeg er mor til to. En datter på 14 og en søn på 17. Jeg ligger nogle gange vågen om natten og tænker på, hvad jeg kan gøre for at beskytte dem, hvis russerne kommer,«

Hun serverer kaffe, betjener nogle kunder og forsætter så.

»Jeg er bekymret. Herovre taler man ikke så meget om det i hverdagen, men min datter har talt med vennerne i skolen om det, og hun er bange. Jeg er også bange for, at min søn, der snart er 18 år, kan blive beordret i hæren. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på,« siger Irina og får våde øjne.

Hun siger, at hendes mor bor længere mod vest, altså tættere på Europa, og at familien vil forsøge at komme derud, hvis russerne angriber. Men hun har ikke noget bud på, hvad hun vil gøre, hvis det går rigtig hurtigt.

»Der er ingen bombeskjul der, hvor vi bor. Jeg tror, mange vil gemme sig i kælderen. Men jeg ved det ikke. Min datter spurgte mig om det samme forleden. Hvis der bliver krig, så vil vi nok prøve at komme så langt væk som muligt. Måske til EU eller helt til USA, hvis vi har råd,”.

Kiev og omegn har en befolkning på mindst 5 millioner mennesker. Det er svært at forestille sig andet end absolut kaos, skulle et angreb virkelig komme.

Det er dog også svært at forestille sig, at der er beskyttelsesrum nok til alle. B.T. besøgte onsdag to afmærkede beskyttelsesrum, men begge var aflåste med hegn for og helt tydeligt ude af funktion.

Det er særligt bekymrende, fordi meldingen fra Rusland er, at man nu igangsætter en militærøvelse i Hviderusland kun få timers kørsel fra Ukraines hovedstad.

Rusland har mindst 30.000 mand tæt ved grænsen mellem Hviderusland og Ukraine og har opstillet to bataljoner af S-400 jord til luft-missiler, et større antal angrebsfly og mange tanks.

Militæreksperter vurderer, at Rusland vil være i stand til at indtage Ukraine med det mandskab man har til rådighed i Hviderusland nu, og Ruslands generalchef, Valery Gerasimov, er ankommet til Hviderusland.

Derudover er den russiske flåde på vej ind i Sortehavet, og sammen med de mindst 130.000 mand ved grænsen mellem Rusland og Ukraine, betyder det, at man vil kunne angribe fra tre sider på samme tid.

På gaden i Kiev-forstaden Gatne siger de fleste B.T taler med, at de ikke tror på et angreb, Men de har da gjort sig tanker om, hvad de vil gøre, hvis det kommer. Olga, der er på vej ind i en bil siger, at hun vil køre så langt vestpå, hun kan.

Vladimir, der har militæruniform på, siger, at han vil gemme sig i kælderen.

»Jeg skal ingen steder. Hvis de angriber, så bliver jeg i Kiev og slås for min by og mit land,« siger han til B.T.

For Irina i kaffebaren er uvisheden om fremtiden en konstant bekymring.

»Jeg håber bare, at det ikke sker. Der er jo ikke så meget, vi kan gøre her. Jeg er alene med mine børn, og det vigtigste for mig er, at der ikke sker dem noget. Det er en ubehagelig fornemmelse at gå rundt med,”.