Trafikkaos og lange køer til benzinstationerne.

Gaderne i Kiev er torsdag morgen totalt stoppet med biler, der forsøger at komme ud af byen.

Samtidig er der en del af befolkningen, der fortsætter hverdagen, som normalt.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som selv er en af de mange, der i skrivende stund forsøger at komme ud af hovedstaden og videre til byen Lviv.

Torsdag morgen er der lange køer af biler for at komme ud af Kiev. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Torsdag morgen er der lange køer af biler for at komme ud af Kiev. Foto: VALENTYN OGIRENKO

»Vi er bange for, at russerne vil lukke Kiev af, så derfor forsøger vi at køre ud af byen mod vest,« siger han, mens han sidder i kø i byens gader.

Efter russernes militære operation natten til torsdag, forsøger en stor del af Kievs borgere at komme ud af byen.

»Vi har fået at vide, at den bedste vej er at køre mod vest, men lige nu er der overhovedet ingen bevægelse i trafikken. Den er gået totalt i stå. Det tyder på, at mange har fået samme tanke,« siger han.

Samtidig med det gigantiske trafikkaos beskriver Jakob Illeborg det paradoksale scenarie, at en del mennesker faktisk ser ud som om, at de er på vej på arbejde.

Metrostationerne i Kiev myldre med folk torsdag morgen. Mange af dem med kufferter. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Metrostationerne i Kiev myldre med folk torsdag morgen. Mange af dem med kufferter. Foto: DANIEL LEAL

»Mange tager det relativt roligt. Det er et hårdkogt folk. De har været ude for lidt af hvert.«

Det hele begyndte omkring klokken fem lokal tid, hvor Illeborg vågnede på sit hotel ved lyden af noget, der lød som torden.

»Jeg gik ud og kunne med det samme se, at den ikke var god. Det var ikke torden. Det var missiler på vej ind over byen.«

I løbet af kort tid begyndte folk at myldre ud på gaderne og råbte og skreg.

B.T. internationale korrespondent Jakob Illeborg prøver i øjeblikket at komme ud af Kiev. Vis mere B.T. internationale korrespondent Jakob Illeborg prøver i øjeblikket at komme ud af Kiev.

På nuværende tidspunkt tyder det ifølge Illeborg på, at russerne har valgt at angribe både fra syd, øst og nord.

Mens han sidder i bilen på vej ud af byen er missilregnen over byen stoppet.

Tidligere på morgenen oplevede han den panik, der udbrød umiddelbart efter det russiske angreb.

»Det har været en super dramatisk morgen.«

Foto: DANIEL LEAL Vis mere Foto: DANIEL LEAL

»Jeg kan høre børn, der græder. Folk løber af sted på gaden med små børn i armene. Og her på hotellet har alle pakket kufferterne,« fortalte han kort før han selv satte sig i bilen for at køre ud af byen.