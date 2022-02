En lind strøm af statsledere og udenrigsministre forsætter med at ankomme til både Kiev og Moskva i forsøget på at få skabt en løsning på den stadigt eskalerende krise i Ukraine.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ankom tirsdag her til Kiev til forhandlinger med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Ifølge franske journalister, der rejser med præsidenten, vil Macron forsøge at sælge en en model med neutralitet a la Finland til ukrainerne. Det vil sige, at de permanent skal forblive ude af NATO.

Mandag var Emmanuel Macron i Moskva til en stort anlagt passiar. Macron forsøgte efterfølgende at sælge samtalen som begyndelsen på et gennembrud, men Putins talsmand, Dmitrij Peskov, afviste Macrons udlægning.

»Det er noget sludder. Paris og Moskva har intet mandat til at indgå aftaler. Der er andre lande i Europa med en helt anden agenda,« sagde Peskov tirsdag.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker krisen i Ukraine fra Kiev

Putins krav vedbliver at være, at Vesten skal love, at Ukraine aldrig kan blive medlem af NATO. Netop det krav har indtil nu været absolut uspiseligt for Vesten og er det formodentlig fortsat for mange vestlige nationer.

Imens diplomatiet arbejder på højtryk, ankommer der løbende flere russiske tropper til den ukrainske grænse mod øst og også til den hviderussiske grænse mod Ukraine kun et par timers kørsel fra Kiev.

Amerikanske militæreksperter anslår, at russerne nu har mandskab nok til at kunne tage den ukrainske hovedstad. Det er naturligvis angstprovokerende for borgerne i millionbyen.

Præsident Macron tror at han har fundet kimen til fred.Mange andre er mere skeptiske Foto: THIBAULT CAMUS

»Selvfølgelig frygter vi for, hvad der kommer til at ske. Jeg er ikke mindst bange for mine børn og for min gamle mor,« siger Dmitri Adamovich, en midaldrende skolelærer, som B.T. taler med i den indre by.

»Men det er også lidt uvirkeligt, det hele. Det føles lidt som en ond drøm. Jeg håber bare, at vi vågner op af den drøm, og at der ikke er sket noget forfærdeligt, siger Dmitri Adamovich.

En russisk invasion anslås at ville kunne koste mindst 50.000 menneskeliv og sende op mod fem millioner ukrainere på flugt.

Men hverdagen går videre i Kiev – det skal den jo. Folk går på arbejde, børn går i skole. Mange har dog allerede lavet planer for, hvad de vil gøre, hvis russerne kommer. Dem, der har råd, vil formodentlig benytte sig af visumfri rejse til EU. Både Polen og Bulgarien har forberedt modtagelseslejre, skulle det komme så vidt.

Emmanuel Macron er tirsdag landet i kiev, hvor han frohandler med Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky. Foto: SERGEY DOLZHENKO

USA har allerede meldt ud, at amerikanere, der opholder sig i Ukraine, bør komme hjem.

»Endnu en gang opfordrer vi alle civile amerikanske statsborgere til at forlade Ukraine. Vi forventer ikke at foretage decideret evakuering, men vi opfordrer alle amerikanere til at komme ud af Ukraine så hurtigt som muligt,« siger Det Hvide Hus pressechef, Jen Psaki, på et pressemøde.