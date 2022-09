Lyt til artiklen

Italien ser ud til at være på vej mod den første rene højrefløjsregering siden Anden Verdenskrig. Tre kontroversielle politiske figurer ser ud til at skulle lede EUs tredjestørste økonomi – og det har det medført rynkede bryn flere steder i Europa.

»I skal ikke være bange. Disse partier er ikke yderligtgående højrefløjspartier på nogen måde. De er bare konservative ligesom cirka halvdelen af borgerne i Europa er,« siger midaldrende Daniele, som er bankansat i Rom.

Giorgia Meloni, som er favorit til at blive Italiens første kvindelige premierminister, har tage Italien med storm og ser ud til at få omkring 25 procent af stemmerne.

»For mig er det vigtigt, at hun ikke var del af den tidligere, brede koalitionsregering. Hendes politiske program er let at forstå, og hun er en kvinde. Vi har brug for forandring,« siger Daniele til B.T. i Rom.

Giorgia Meloni er undervejs i valgkampen blevet beskyldt for at være en ulv i fåreklæder, blandt andet på grund af hendes fortid i en højrenational organisation.

»Det er noget sludder. Hun er ikke fascist, hun er nationalist og det er jeg selv. Men der er ingen, der ønsker at vende tilbage til totalitære systemer i 2022,« siger Daniele.

Han er en af de få B.T. taler med i det traditionelt højredrejede nordlige Rom, der åbent fortæller, at han har stemt på Giorgia Melone.

Danielle er som mange andre på højrefløjens Italien ikke begejstret for, hvordan EU fungerer i dag, og han er enig i en af Melonis andre mærkesager.

»Sandheden er, at der ikke er job til migranterne i Italien, så hvad skal de her – skal de på overførselsindkomst, og tage penge fra de italienere, der allerede har for lidt i forvejen?

Giorgia Meloni har tidligere foreslået en blokade af alle skibe fra Afrika for at forhindre flere migranter. Hendes formodede koalitionspartner, Matteo Salvini har selv aktivt været med til at forhindre en båd med migranter i lægge til kaj på øen Lampedusa.

»Det her er ikke et problem, Italien kan løse. Det er et problem, der skal løses globalt. Italien tager alt for mage migranter ind, og der er ikke noget for dem at lave her,« siger bankmanden Daniele til B.T.

Han deler en i EU kontroversiel holdning til krigen i Ukraine med mange andre, der stemmer til højre for midten i Italien.

»Måden, vi håndterer krigen på, er helt forkert. Jeg siger ikke, at russerne har ret til det, de har gjort, men vi burde søge freden og ikke sende våben og penge til Ukraine. Ved at gøre dette hjælper vi bare med til mere krig, og vi kan være på vej mod Tredje Verdenskrig nu.«

Dette syndspunkt deles af mange B.T. har talt med i Italien. Matteo Salvini og Silvio Berlusconi, der forventes at skulle danne regering med Giorgia Meloni, ønsker også en gentænkning af EUs strategi i forhold til Ukraine.

Den formodentlig kommende statsminister har indtil nu bakket op om EU-strategien, men hun vil komme under pres for dette synspunkt, hvis hun bliver valgt.