To uger er lang tid i politik.

Men det er også to uger siden, at den seneste meningsmåling rullede fra Italien. En meningsmåling, som giver en klar valgsejr til højrefløjen, der vil give Giorgia Meloni premierministerposten, som er leder af partiet, Italienske Brødre.

Mange målinger, heriblandt en meningsmåling fra Politico den 9. september viser, at Italienske Brødre vil få 25 procent af stemmerne, hvor samarbejdspartierne Lega og Forza Italia står til henholdsvis 13 og 7 procent.

Men meget kan have ændret sig ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg:

»Det er virkelig usikkert, hvordan det ender i dag. Hurtige politiske bevægelser, som Giogia Melonis, har det en gang imellem med at toppe for tidligt eller flade ud. Det kan sagtens være, at hun ikke får så godt et valg, som det så ud til,« siger Jakob Illeborg, der befinder sig i Rom.

Jakob Illeborg vurderer dog, at Giorgia Meloni og de højreorienterede partier er klare favoritter til valget.

Der er især to emner, der kan have haft indflydelse på, hvordan og hvorledes italienerne sætter deres kryds i dag, ifølge Jakob Illeborg. Energipriser og de seneste ugers udvikling i Ukraine.

»Mange af dem jeg har snakket med, er ikke lige så optimistiske omkring støtten til Ukraine, som man er i Danmark. Der er mange flere, som er kritiske. Men det kan sagtens være at Ukraines sejre de seneste uger har gjort en forskel,« siger Jakob Illeborg og tilføjer.

»Frygten for energiprisen er også til stede. I dag er der dejligt sensommervejr, men der venter en kold vinter forude – og italienerne er bange for pengepungen.«