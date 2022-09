Lyt til artiklen

Fra 4 procent til op mod 26,5 procent.

Det er den vælgerrejse som Giorgia Meloni, leder af højrefløjspartiet Italienske Brødre, kan have været på siden det seneste italienske valg, hvis exitpoll fra Rai tv står til troende. Dermed ligner hun altså den kommende premierminister i Italien.

Sammen med sin højrefløjskoalition bestående af Silvio Berlusconi og Matteo Salvini står de til mellem 41 og 45 procent af stemmerne. Og det er et markant skifte, vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som er til stede i Rom.

»Det er på alle måder interessant og nyt forstået på den måde, at man tager et sving væk fra den midte, som man har søgt gennem årene for at stabilisere Italien,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

Resultaterne følges med spænding hos højrefløjspartiet Italienske Brødre. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Resultaterne følges med spænding hos højrefløjspartiet Italienske Brødre. Foto: ETTORE FERRARI

»Jeg kunne forestille mig, at der er noget rysten i bukserne i Bruxelles i aften, fordi det her er umiddelbart en udfordring til status quo i Europa,« lyder det.

Og netop kursen væk fra midtersøgende politik peger Jakob Illeborg på, at det skyldes den ene krise efter den anden.

»Der har været krise i Italien i årevis med økonomisk krise, så kom covid oveni, så kom krigen i Ukraine med dertilhørende inflation. Jeg tror, at der er en metaltræthed omkring de klassiske partier i Italien,« siger Jakob Illeborg.

Men det er ikke kun Italien, som har holdt vejret søndag og fulgt med i valgdagens strabadser, for valgresultatet kan have betydning for de kriser verden, som verden står i, mener Jakob Illeborg.

»Det er potentielt betydningsfuldt for den krise verden står i, fordi Italien er sådan et betydningsfuldt land, og det skræmmende er, at vi ikke ved, hvilken vej de vil gå,« siger Jakob Illeborg.

»Det er en sprængfarlig cocktail det her. Det er simpelthen uvist, hvor meget af de her vilde løfter i forhold til immigration, som vil blive ført ud i livet, og hvor meget der vil være valgsnak.«

Valgdeltagelsen ser ud til at slå en negativ rekord. For klokken 19, fire timer før valgstederne lukkede, havde 51 procent af vælgerne sat kryds i stemmeboksen. Det tal lå på 58 procent på samme tidspunkt i 2018.

De endelige valgresultater kommer, hvis alt går efter planen, mandag.