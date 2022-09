Lyt til artiklen

Politikerne tyer til meget for at få stemmer i hus. Heriblandt det sociale medie TikTok.

Og en af dem er den tidligere italienske premierminister 85-årige Silvio Berlusconi, der til italienernes overraskelse har debuteret på TikTok, som især unge vælgere er til stede på. Fra TikTok fortæller han, hvordan han vil forandre Italien politisk.

Men der er en særlig god grund til det, mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der befinder sig i Rom.

»Det siger, at de unges stemmer denne gang er ekstra vigtige, fordi det er første gang, at unge under 25 år får lov til at stemme til begge italienske kamre. Deres stemmer er altså ekstra meget værd,« siger Jakob Illeborg.

Men jagten på stemmer i det virtuelle univers kan være godt givet ud, hvis det lykkes for Silvio Berlusconi.

»Men det siger også noget om, hvor mange der endnu ikke har besluttet sig for, hvem de vil stemme på før i dag. Op mod 40 procent ved ikke, hvem de skal stemme på, og den tendens hersker endnu mere blandt de unge,« siger Jakob Illeborg.

Modtagelsen af Silvio Berlusconis nystartede TikTok-karriere kvart i valg har ifølge Jakob Illeborg ikke ramt plet.

»Der er blevet grinet meget af det i italien. De synes, at han virker meget akavet på det her unge og hurtige medie, men han er iskold og gør det alligevel. Om det medfører, at flere unge vil stemme på ham er ikke givet,« siger Jakob Illeborg.