De seneste fire år har været en katastrofe for USA. Det er holdningen blandt mange i Iowa inden det vigtige caucusvalg mandag.

Men én mand kan redde USA fra det hele. Han hedder Donald Trump. B.T. er taget til rodeo for at møde en af de mange vælgere, som indædt tror og håber på Trump.

Hvad foretager man sig, hvis det er fredag aften, minus 12 grader udenfor og snestorm, når man er i Des Moines, Iowa?

Man tager til rodeo i den lokale arena. Det var i hvert fald det den lokale snart 63-årige John Masolini besluttede sig for at gøre.

Og John gjorde det ikke halvt.

Støvler, bukser med pynt, en spraglet vest, cowboyjakke og naturligvis en hat.

Og han var ikke den eneste fredag aften. Wells Fargo Arena i Des Moines var langt fra fyldt. Den voldsomme snestorm – en såkaldt blizzard – udenfor sørgede for en halvtom arena. Men de, som var mødt op, store som små, havde fået det helt rigtige Midtvest udstyr på.

Tøjet var dog ikke det eneste, som John Masolini havde fundet frem. Også de politiske holdninger, var han taget ud for at lufte.

John Masolini til rodeo i Des Moines, Iowa. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere John Masolini til rodeo i Des Moines, Iowa. Foto: Jeppe Elkjær

Under hele rodeoshowet, hvor B.T. gjorde ham selskab, luftede John en række holdninger og tanker, der kan anses for at være konspiratoriske:

Michelle Obama er i virkeligheden en mand, lød en af dem. Covid-19 var bestilt af de amerikanske sundhedsmyndigheder med Anthony Fauci, den tidligere præsidentielle sundhedsrådgiver, i spidsen, lød en anden.

John Masolini skal mandag deltage i delstatens Caucusvalg, som skal finde Iowas bud på en republikansk præsidentkandidat til præsidentvalget senere på året. Og her er der ingen tvivl om, hvor hans stemme skal hen.

»Jeg stemmer på Donald Trump,« siger han.

Årsagerne er mange. Nikki Haley giver han ikke meget for.

Og Ron DeSantis?

»Han skulle have ventet fire år. Ladet Trump have den næste tur i Det Hvide Hus, og så kunne det være blevet ham,« siger John Masolini.

Joe Biden er han slet ikke begejstret for. Han har ikke gjort noget godt for USA, mener John Masolini.

Det har hans tidligere chef heller ikke. John Masolini stemte to gange på Barack Obama.

»Det gjorde alle i Iowa,« siger John.

En cowboy fremviser sin lasso til et par af de fremmødte. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere En cowboy fremviser sin lasso til et par af de fremmødte. Foto: Jeppe Elkjær

Men sådan ser han det ikke mere. Når han mandag 15. januar 2023 skal caucus-stemme, er der ikke nogen, der kan ændre hans mening.

Mange i Iowa ser ud til at være enige med John Masolini. I meningsmålingerne fører Donald Trump stort.

Den tidligere præsident har et kæmpe forspring til Ron DeSantis og Nikki Haley på de næste pladser.

Kandidater som Vivek Ramaswamy og den tidligere guvernør i Arkansas, Asa Hutchinson, er nærmest faldet helt ud af samtalen i Iowa.

Det fik netop Asa Hutchinson at mærke på den hårde måde, da han var mødt op til samme rodeo som John Masolini i Wells Fargo Arena fredag aften.

Da den tidligere Arkansas-guvernør blev præsenteret for publikum, var det hverken til jubel eller buhråb. Folk var mere eller mindre ligeglade. Ikke et godt sted at være for en politiker: Ligegyldighed.

En af deltagerne ved rodeoet fredag aften forsøger at holde sig på hesten i Wells Fargo Arena i Des Moines. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere En af deltagerne ved rodeoet fredag aften forsøger at holde sig på hesten i Wells Fargo Arena i Des Moines. Foto: Jeppe Elkjær

Asa Hutchinson smuttede da også i god tid inden, den sidste tur på både hest og tyr var reddet, og den sidste lasso var svunget.

Det gjorde John Masolini ikke.

Og han går heller ikke tidligt mandag, når han skal forsøge at sikre, at Donald Trump vinder Iowas caucus på vej mod endnu en tur i Det Ovale Kontor i Washington, DC.