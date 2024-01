Han har kastet millioner af dollar i drømmen om at blive USAs næste præsident.

Og længe så det realistisk ud.

De seneste måneder er dog gået horribelt for Ron DeSantis. Og de seneste dage i Iowa inden delstatens caucusvalg mandag er det blevet endnu værre.

Egentlig var der godt fyldt med mennesker til vælgermødet for Floridas republikanske guvernør i den iowianske universitetsby Ames en halv times kørsel nord for hovedstaden Des Moines.

Måske var det fordi, der blev serveret gratis øl på Jethro’s BBQ. Eller også var det fordi, rigtig mange gerne ville se manden, der for et års tid siden så ud til at have en reel mulighed for at vippe Donald Trump af pinden som republikanernes præsidentkandidat.

Men det var hverken det ret stærke fremmøde, modtagelsen af Ron DeSantis eller det han sagde, som viste, at guvernørens drømme om Det Hvide Hus er i store problemer.

Det var i stedet et spørgsmål fra en journalist efter vælgermødet, da DeSantis mødtes med pressen.

Har guvernøren nok penge til at føre sin valgkamp til ende? Er han i pengeproblemer? lød spørgsmålet.

»Der er ikke problemer med penge,« afviste DeSantis med en fast mine.

Men det er ikke et sjovt spørgsmål for DeSantis. Bare det, at det bliver stillet, er skidt.

Ron DeSantis svarer på spørgsmålet om, hvorvidt han har råd til at forsætte sin valgkamp. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Ron DeSantis svarer på spørgsmålet om, hvorvidt han har råd til at forsætte sin valgkamp. Foto: Jeppe Elkjær

Tilbage i oktober kom det frem, at DeSantis efter faldende popularitet i meningsmålingerne begyndte at være i pengenød. Donationerne begyndte at blive færre.

De havde ellers væltet ind i begyndelsen af 2023, da han lå stort set helt lige med Donald Trump.

Og i december sidste år kunne Washington Post i en stort anlagt artikel beskrive, hvordan Florida-guvernørens kampagne var direkte kollapset.

Siden har DeSantis turneret Iowa tynd. Det er i håb om at få et valg i den første amerikanske delstat, som afholder primærvalg, der kan ændre lykken for hans kampagne.

Men inden mandagens caucusvalg er kollapset blevet mere tydeligt.

Han er i flere målinger blevet overhalet af den tidligere FN-ambassadør under Trump Nikki Haley, der nu er førsteudfordrer til sin gamle chef.

Og mens Haley og Trump samler fulde huse, så er der ved nogle af DeSantis' valgmøder god plads.

DeSantis er nu nummer tre i Iowa kort inden valget.

Årsagerne til kollapset har blandt andet været tilskrevet DeSantis’ personlighed. Han synes ikke at være i et naturligt element, når han skal ud og føre valgkamp ansigt-til-ansigt med vælgerne, som det er sædvane i Iowa.

Ron DeSantis med en vælger i Ames, Iowa, torsdag. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Ron DeSantis med en vælger i Ames, Iowa, torsdag. Foto: Jeppe Elkjær

Og selvom han ser ud til at være blevet bedre med vælgerne, når B.T har observeret ham til vælgermøder i Iowa, så kommer det ikke naturligt til ham. Han skal anstrenge sig, kan man se.

Samtidig har mange konservative superdonorer valgt at gå til Nikki Haley i stedet for DeSantis.

Det store spørgsmål er, hvor længe Florida-guvernørens skrantende pengekasse kan blive ved med at understøtte den milliondyre kampagne.

Hvis han ikke får et anstændigt resultat mandag i Iowa, så kan kollapset muligvis blive bragt til ende. Donationerne nå et minimum.

Ellers skal han virkelig finde noget ekstraordinært frem i New Hampshire-primærvalget, der ligger en uge senere. Ellers kan det være slut.

Ellers som en Trump-vælger sagde til B.T. fredag aften til en rodeo i Des Moines:

»Han skulle have ventet fire år. Ladet Trump have den næste tur i Det Hvide Hus, og så kunne det være blevet ham.«