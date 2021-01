Demokraterne kaster i disse dage det helt tunge skyts ind på at vinde et potentielt altafgørende valg.

Hvis de ikke vinder, kan livet blive hårdt for den kommende præsident Joe Biden. Men der foregår noget lettere mystisk.

Tirsdag kæmper de to demokrater Jon Ossoff og Pastor Raphael Warnock en historisk kamp for at vinde to senatssædder, som republikanerne Kelly Loefller og David Perdue sidder på i delstaten Georgia.

Sker det, vil Demokraterne de facto have flertal i Senatet, da de to store partier vil have 50 senatorer hver, og så har vicepræsident Kamala Harris den afgørende stemme.

Og Joe Biden ved ganske udmærket, hvad der er på spil. Og derfor har han inden tirsdagens valg i Georgia kastet både sig selv og den kommende vicepræsident Kamala Harris ind i kampen.

Harris er at finde i byen Savannah søndag. Biden selv er i Atlanta mandag, dagen inden valget.

Men selvom både Biden og Harris er til stede i Georgia i dagene op til det afgørende valg, så er det lettere mystisk ikke meget, for at sige slet intet, de lokale får at se til dem.

Deres besøg er annonceret med by og et tidspunkt. Men ikke med nærmere oplysninger.

De såkaldte vælgermøder, som bliver afholdt, er nemlig helt lukket land for andet end store nationale medier, lokale medier og særligt udvalgte støtter.

Eksempelvis har Kamala Harris’ besøg i Savannah været kendt i flere dage, men det er kun få timer inden besøget, at en lokal tv-station kunne afsløre stedet.

Men hvorfor vælger Joe Biden at lave sine vælgermøder på den måde, når modstanderne med hjælp fra præsident Donald Trump samler store mængder mennesker i lufthavne?

Det har Joe Biden formentlig selv givet svar på. Og det hele handler naturligvis om coronavirus.

Spændte støtter af Demokraterne i Georgia inden den kommende vicepræsident Kamala Harris skal tale i Savannah. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Spændte støtter af Demokraterne i Georgia inden den kommende vicepræsident Kamala Harris skal tale i Savannah. Foto: MIKE SEGAR

‘Donald Trump elsker sine rallies. Næste gang I ser et rally, så hold øje med Trump. Han holder sig for sig selv. Dem, der deltager i vælgermøderne, står tætpakket sammen og risikerer at blive smittet med sygdom, da mange af dem ikke har masker på,’ sagde Biden.

Under hele præsidentvalgkampen har Joe Biden forsøgt at undgå store folkemængder - først ved at blive i sit hjem, og siden ved at benytte sig af drive-in-vælgermøder - i et forsøg på at forhindre både sig selv og andre i at blive smittet med coronavirus.

I stedet for tætpakkede vælgermøder er de få udvalgte personer til Bidens vælgermøder i deres biler under stort set hele forløbet.

Direkte adspurgt om adgang til dagens vælgermøde med Kamala Harris fik B.T. et kort svar fra Jon Ossoffs talsmand Jake Best.

‘Der er helt fyldt op. Tak for din interesse.’

Kun de lokale medier og landsdækkende fik afgang. Og lokale, udvalgte støtter.

Dog er det umiddelbart intet problem at komme ind til vælgermøder med Ossoff, hvor hverken Kamala Harris eller Joe Biden deltager.

Det bekræfter Jake Best overfor B.T.