Det var ikke højdepunkter, der manglede mandag aften.

Faktisk var der nærmest ikke andet.

Generelt er den amerikanske præsident Donald Trump da også fint leveringsdygtig, når det kommer til dramatik og selviscenesættelse.

Det var også tydeligt mandag aften, lokal tid, hvor præsidenten havde inviteret sig selv til den lille by Dalton i det nordlige Georgia for at støtte to republikanske senatskandidater dagen inden det helt afgørende dobbelte omvalg.

Men en enkelt dramatisk episode var helt ude af præsidentens hænder.

Den kommer vi tilbage til.

For først lidt om de andre spektakulære højdepunkter mandag aften.

Først og fremmest havde Trump inviteret en stribe prominente navne med til Georgia.

De talte blandt andet svigerdatteren Kimberly Guilfoyle, sønnen Donald Trump Jr., datteren Ivanka Trump og så var der kongresmedlemmet fra Georgia ved navn Marjorie Taylor Greene, der er tilhænger af QAnon-konspirationsteorien.

Den går kort fortalt ud på, at man tror, verden er styret af personer som Hillary og Bill Clinton, Pave Frans, Bill Gates, Dalai Lama og Tom Hanks.

De holder verden i et jerngreb, mens de driver en stor pædofiliring i Washington D.C.

Marjorie Taylor Greene fik ganske opsigtsvækkende mere taletid på scenen end de to personer, det hele i virkeligheden handlede om, senatorerne Kelly Loeffler og David Perdue.

Så var der Donald Trumps mere end én time lange tale.

Den brugte han i mindre grad på at bakke Loeffler og Perdue op og i stor grad på at råbe om den valgsvindel, han mener, han blev udsat for ved præsidentvalget 3. november.

»Se hvor mange, der er af jer. Det passer på ingen måde, at vi tabte Georgia. Det er korrupt. Jeg vandt valget,« sagde Trump til stor jubel.

»De får ikke lov til at tage Senatet eller Det Hvide Hus. Det gør de ikke. Man kan tabe, og så er det det. Men når man vinder en jordskredssejr, så skal man ikke give op,« sagde Trump.

Han mener fortsat at have solide beviser på valgsvindel, som han vil fremlægge de kommende dage, forklarede han på scenen.

Langt det meste af tiden var præsidentens ytringer til stor jubel fra de fremmødte.

Men ikke fra alle.

Og her vender vi tilbage til dramaet, der udspillede sig.

Ganske kort efter, Trump var gået på scenen, skete det.

En lille gruppe på tre-fem personer strakte deres knyttede hånd i vejret og råbte ‘Black Lives Matter’ gentagne gange.

Det fangede B.T. på video. Og man kan se episoden udspille sig øverst i artiklen.

Hurtigt blev de unge mænd konfronteret af Trump-støtter. Flere af dem ganske aggressive helt oppe i ansigtet på ‘Black Lives Matter’-demonstranterne.

Netop Black Lives Matter har været genstand for hyppig kritik fra præsident Trump og hans nærmeste.

Og de Trump-støtter, som hurtigt gik hen til de unge mænd, råbte da også ‘All Live Matter’, som er et udtryk, Trump-støtter ynder at bruge som gensvar.

Inden det dramatiske øjeblik nåede at udvikle sig yderligere, da flere Trump-støtter kom til, fik nogle vagter eskorteret de unge mænd væk fra den lille lufthavn i Georgia, hvor vælgermødet fandt sted.

