»Emmanuel Macron har formentlig haft koldt sved løbende ned ad ryggen de sidste par timer.«

Sådan lyder meldningen fra Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

Jakob Illeborg befinder sig i Frankrig, hvor han følger præsidentvalget. Og de første målinger tyder på, at valget kommer til at være mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen.

»Vi skal tage det hele med forbehold, men det første spinkle resultat er lige kommet frem,« forklarer Jakob Illeborg.

Frankrigs siddende præsident, Emmanuel Macron, ser ud til ifølge målingerne at få mellem 28,1 og 29,7 procent af stemmerne ved første runde af det franske præsidentvalg.

Hans nærmeste rival, højrefløjskandidaten Marine Le Pen, står til mellem 23,3 og 24,7 procent.

»Det er virkelig tæt, og det kommer til at blive 14 skæbnesvangre dage mellem de to kandidater,« siger Jakob Illeborg.

Dermed ser det ud til, at Emmanuel Macron og Marine Le Pen går videre til anden valgrunde 24. april.

Men det kommer bag på mange, at valget ser ud til at blive så tæt.

Emmanuel Macron havde et forspring i målingerne, men Marine Le Pen har i ugernes løb halet ind på præsidenten.

»Jeg tænker, at de kommer til at tage fløjlshandskerne af fra nu af,« siger Jakob Illeborg.

Hvordan kommer de to kandidater til at gribe valgkampen an?

»Det kommer formentlig til at blive en grim duel fra nu af. Både fordi det er så tæt, som det er, men også fordi, at der var så mange franskmænd, der ikke havde besluttet før i dag, hvem de ville stemme på.«

»Jeg tror ikke, at det her bliver kønt. Jeg tror, at de kommer til at svine hinanden til, så meget de kan. Vi er et sted, hvor alt kan ske,« siger Jakob Illeborg.

Hvordan vil de ramme hinanden?

»Marine Le Pen kommer til at sætte fokus på usikkerheden i Frankrig. Og hun kommer til at sætte fokus på integration og dem, der vil Frankrig,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Samtidig må vi forvente, at Emmanuel Macron kommer til at gå hårdt efter Marine Le Pens tæthed med Vladimir Putin. Hun har igennem flere år været relativ positiv over for den russiske præsident.«

Det er billeder som dette, der kan belaste Marine Le Pens valgkamp, mener Jakob Illeborg. Billedet er fra 2017. Arkivfoto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det er billeder som dette, der kan belaste Marine Le Pens valgkamp, mener Jakob Illeborg. Billedet er fra 2017. Arkivfoto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix

Jakob Illeborg slår fast, at alt kan ske. Han har talt med flere franske vælgere som er meget splittet.

»Det er vigtigt at understrege, at Emmanuel Macron stadig er favorit, men han er langt fra i mål.«

Jakob Illeborg vurderer, at valget er alt for åbent til at spå om et valgresultat på nuværende tidspunkt.

»De næste 14 dage bliver i sandhed uforudsigelige. De sidste par uger har vidst, hvor uforudsigeligt det her valg er. Alt er muligt, men det bliver tæt,« siger B.T.s internationale korrespondent afslutningsvis.

Da ingen af de i alt 12 præsidentkandidater har fået over 50 procent af stemmerne, skal de to kandidater, der får flest stemmer, mødes i anden valgrunde 24. april.